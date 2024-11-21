Фінляндія виділяє 20,5 мільйона євро на українську освіту

Фінляндія продовжує підтримувати українську освіту. Тепер країна виділить 20,5 мільйона євро на підтримку освітньої реформи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра з питань зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо та Міністерства освіти і науки України. Ці кошти скерують на підтримку освітньої реформи у межах проєкту, який триватиме з 2025 до 2028 року.

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Фінляндія виділяє мільйони євро на українську освіту

Проєкт співпраці розробляли спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і культури Фінляндії та Фінським національним агентством з освіти.

Уряд Фінляндії є одним із ключових партнерів у реформуванні освіти, починаючи з 2018 року. Ми маємо багато спільних програм, метою яких є зміцнення соціального захисту учнів та учениць, а також надання їм психосоціальної підтримки. Вдячний партнерам за той внесок, який вони роблять у підтримку та реформування освіти,

– заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Також Фінляндія надасть 500 тисяч євро на підтримку програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми (WFP) в Україні. Цьогоріч країна вже допомогла майже 700 школам в Україні забезпечити 5,6 мільйона гарячих обідів для приблизно 90 тисяч учнів початкових класів.



Вілле Тавіо наголосив, що Фінляндія продовжує надавати потужну і всебічну підтримку Україні.