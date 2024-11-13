Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що 1,8 мільйона учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням.

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В Україні триває Європейський саміт шкільного харчування

Посадовець розповів, що приблизно половина учнів харчується безкоштовно гарячими сніданками або обідами за кошти, які надає держава.

З цього навчального року безоплатне гаряче харчування доступне для всіх учнів початкових класів. Цього року уряд спрямував на місця 2 мільярди гривень. Відбуваються зміни в закупівлі продуктів. Орієнтуємося на локальних виробників і так стимулюємо фермерство та підприємництво,

– уточнив глава українського уряду.

Також в Україні здійснюють планомірну модернізацію харчоблоків у школах усіх регіонів, які до цього десятиліттями не оновлювали. Загалом реалізовують 172 проєкти, які створять комфортні умови приготування їжі та харчування для понад 150 тисяч учнів.

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Як втілюють реформу шкільного харчування

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про реформу шкільного харчування. Зауважив, що у її межах розробили вже нове меню для шкіл, розпочали модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, а також організували 4 національні форуми для представників понад 1400 громад.

Амбітна мета – забезпечити кожній дитині до 2030 року можливість щодня отримувати здоровий, поживний обід у школі,

– заявив очільник МОЗу.

Захід також відвідали представники урядів та посольств із понад 20 країн.