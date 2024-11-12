Ініціатива має сприяти більшій українізації закладів освіти і передбачає спілкування у межах освітнього процесу лише українською мовою. Наталія Піпа в інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, які зміни передбачає цей законопроєкт.

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Кого зобов'яжуть розмовляти лише державною мовою у школі

Народна обраниця зазначає: законопроєкт зобов'язує вчителів, керівників, директорів розмовляти лише державною мовою. І нагадує, що педагоги вже зараз, згідно з чинним законодавством, зобов'язані спілкуватися та проводити освітню діяльність державною мовою.

Піпа каже: це передбачає стаття 7 Закону України "Про освіту" та відповідні статті інших профільних законів, а також Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Приватних закладів освіти це теж стосується.

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Вона також повідомила, чи усіх працівників зобов'яжуть спілкуватися державною (і тих, які не є педагогами).

Зміни стосуватимуться усіх учасників освітнього процесу. А це: педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів освіти; фізичні особи, які провадять освітню діяльність; інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлює заклад освіти,

– уточнила нардеп.

Детальніше про зміни, які передбачає законопроєкт, зокрема, про те, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення, Наталія Піпа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.