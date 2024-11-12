Про це інформує 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку народної депутатки Наталії Піпи. За її словами, варто посилювати питання викладання українською мовою в нацменшинах також.

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Яка мовна ситуація у громадах Закарпаття

Нардеп зазначила, що майже тиждень разом зі спостережною місією Ради Європи моніторила реалізацію прав національних меншин у Закарпатській області. Це основний регіон місії, де мешкають багато національних спільнот, зокрема угорська, румунська, ромська, польська та інші.

Були вони у таких населених пунктах:

Ужгороді;

Концово;

Мукачево;

Підвиноградові;

Виноградові;

Береговому;

Сваляві;

Порошкові.

Мої враження неоднозначні… Серед угорської громади зустрічала дітей, які не володіють українською мовою і не розуміють її на базовому рівні. І це впливає на інтеграцію та доступ до можливостей у державі. Думаю, нам варто посилювати викладання українською мовою в нацменшинах також, адже наше завдання – зберегти баланс між повагою до культур національних меншин і забезпеченням єдності українського суспільства,

– наголосила Піпа.

Занепокоєння, за її словами, викликає також ставлення до українців в країнах цих нацменшин. До прикладу, на Закарпатті, де вчиться 15 тисяч угорських дітей, є 96 угорських шкіл. А от в Будапешті 10 тисяч українських дітей, і лише в цьому році зʼявилась перша українська школа в Угорщині.

Тож нардеп наголосила: попереду дуже багато роботи, аби зберегти українську мову як в Україні, так і серед українців за кордоном.

Важливо! Наталія Піпа в інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, які зміни передбачає зареєстрований нею законопроєкт №12086, який має сприяти більшій українізації закладів освіти. Зокрема, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення.