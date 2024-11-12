Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на фейсбук-страницу народного депутата Натальи Пипы. По ее словам, стоит усиливать вопрос преподавания на украинском языке в нацменьшинствах также.

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Какая языковая ситуация в общинах Закарпатья

Нардеп отметила, что почти неделю вместе с наблюдательной миссией Рады Европы мониторила реализацию прав национальных меньшинств в Закарпатской области. Это основной регион миссии, где проживают многие национальные сообщества, в частности венгерский, румынский, ромский, польский и другие.

Были они в таких населенных пунктах:

Ужгороде;

Концово;

Мукачево;

Подвиноградове;

Виноградове;

Береговом;

Сваляве;

Порошкове.

Мои впечатления неоднозначны ... Среди венгерской общины встречала детей, которые не владеют украинским языком и не понимают его на базовом уровне. И это влияет на интеграцию и доступ к возможностям в государстве. Думаю, нам стоит усиливать преподавание на украинском языке в нацменьшинствах также, ведь наша задача – сохранить баланс между уважением к культурам национальных меньшинств и обеспечением единства украинского общества,

– подчеркнула Пипа.

Беспокойство, по ее словам, вызывает также отношение к украинцам в странах этих нацменьшинств. К примеру, на Закарпатье, где учится 15 тысяч венгерских детей, есть 96 венгерских школ. А вот в Будапеште 10 тысяч украинских детей, и только в этом году появилась первая украинская школа в Венгрии.

Поэтому нардеп подчеркнула: впереди очень много работы, чтобы сохранить украинский язык как в Украине, так и среди украинцев за рубежом.

Важно! Наталья Пипа в интервью 24 Каналу подробно рассказала, какие изменения предусматривает зарегистрированный ею законопроект №12086, который должен способствовать большей украинизации учебных заведений. В частности, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушение, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения.