Инициатива должна способствовать большей украинизации учебных заведений и предусматривает общение в рамках образовательного процесса только на украинском языке. Наталья Пипа в интервью 24 Каналу подробно рассказала, какие изменения предусматривает этот законопроект.

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Кого обяжут разговаривать только на государственном языке в школе

Народная избранница отмечает: законопроект обязывает учителей, руководителей, директоров разговаривать только на государственном языке. И напоминает, что педагоги уже сейчас, согласно действующему законодательству, обязаны общаться и проводить образовательную деятельность на государственном языке.

Пипа говорит: это предусматривает статья 7 Закона Украины "Об образовании" и соответствующие статьи других профильных законов, а также Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Частных учебных заведений это тоже касается.

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Она также сообщила, обяжут ли всех работников общаться на государственном (и тех, которые не являются педагогами).

Изменения будут касаться всех участников образовательного процесса. А это: педагогические, научно-педагогические и научные работники; родители соискателей образования; физические лица, которые осуществляют образовательную деятельность; другие лица, предусмотренные специальными законами и привлеченные к образовательному процессу в порядке, что устанавливает учебное заведение,

– уточнила нардеп.

Подробнее об изменениях, которые предусматривает законопроект, в частности, о том, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушения, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения, Наталья Пипа рассказала в интервью 24 Каналу.