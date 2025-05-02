Уряд виділив 540 мільйонів на модернізацію профтехів
- Уряд України виділив 540 мільйонів гривень для модернізації профтехів.
- Кошти отримають понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова країни.
Уряд розподілив 540 мільйонів гривень субвенції у регіони для модернізації профтехів. Мовиться про осучаснення лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він зазначив, що уряд ухвалює рішення щодо подальших інвестицій в освіту та спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам.
Дивіться також МОН надало рекомендації щодо використання ШІ у вишах
Скільки профтехів отримають кошти
Кошти, за словами посадовця, виділять для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова країни.
Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його реалізації вже сьогодні,
– наголосив Шмигаль.
До теми Рада погодила у першому читанні законопроєкт про професійну освіту
В Україні реформують сферу профтехосвіти
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про реформування професійної освіти.
Реформа має на меті встановити нові принципи розвитку професійної освіти та її фінансування.
Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр.
Змінять також статус тих, хто здобуватиме професійну освіту.
Здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів.
Збільшують і фінансову автономію та посилюють взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.