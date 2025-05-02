Уряд виділив 540 мільйонів на модернізацію профтехів

Уряд розподілив 540 мільйонів гривень субвенції у регіони для модернізації профтехів. Мовиться про осучаснення лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він зазначив, що уряд ухвалює рішення щодо подальших інвестицій в освіту та спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам.

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Скільки профтехів отримають кошти

Кошти, за словами посадовця, виділять для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова країни.

Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його реалізації вже сьогодні,

– наголосив Шмигаль.

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