Лісовий розповів, скільки учнів має сформувати старшу профільну школу

В Україні готуються до пілотування реформи середньої профільної освіти з наступного року. Саму реформу втілюватимуть у життя з 2027 року.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий під час презентації результатів соціологічного дослідження щодо реформи повідомив, що до мережі старшої профільної школи входитимуть заклади освіти, в яких навчатимуться не менш як 600 учнів.

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Скільки учнів навчатимуться у старшій профільній школі

Посадовець зауважив: в областях вже де-факто сформували мережу старшої профільної школи.

Деякі регіони сформували якісну мережу, де в кожній школі буде 600 учнів і більше. Це той мінімум, який має бути. Це виклик для нас, тому що плече під'їзду (до закладу освіти – ред.) має бути 30 хвилин,

– заявив міністр.

І додав, що мережу початкових шкіл збережуть, аби учні початкової школи могли вчитися ближче до дому.

Лісовий також розповів, що заклади освіти, з яких сформують мережу ліцеїв, реконструюють. У них будуть соціальні простори, спортивна інфраструктура, майстерні, лабораторії тощо. Важливим є і питання довезення учнів на навчання.

Сподіваємося, до 2027 року, а може і раніше, ми стовідсотково укомплектуємо наші громади автобусами, у тому числі інклюзивними,

– додав міністр.

За його словами, розглядають також питання організації при окремих ліцеях гуртожитків для учнів.