Лісовий розповів, яких головних змін зазнає система вищої освіти

Уже до кінця весни Міносвіти внесе на розгляд уряду постанову про експеримент у п'яти університетах України. У них докорінно змінюють підходи управління закладами, зокрема виборів ректорів.

Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. А також повідомив про інші зміни та експерименти відомства.

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Які зміни очікують на сферу вищої освіти

Посадовець зазначив, що МОН експериментуватиме з повноваженнями наглядових рад, можливістю наглядовими радами обирати ректора, з інструментами обрання самих наглядових рад на відкритих конкурсах.

Дуже важливе включення до наглядової ради стейкхолдерів, власне, представників бізнесу, соціальної сфери, місцевих громад. Університет повинен стати осередком для розвитку місцевої громади,

– повідомив міністр.

Також він додав, що виш має працювати на свого ключового бенефіціара – на ринок праці, на ті галузі економіки, промисловості, суспільні, які потрібні для розвитку держави. Тому саме ці люди повинні входити в управління ЗВО, визначати ректора як СЕО і далі вимагати від нього результативності, встановлювати KPI і самим потім звітуватися на рівні держави.

Лісовий також зауважив, що на сьогодні в Україні є посттоталітарна і постколоніальна тяглість. Система освіти, за його словами, була середовищем, якому вся тоталітарна машина Радянського Союзу приділяла величезну увагу. Там побудували ієрархічну модель, де будь-яке критичне мислення, нелояльність до керівництва викорінювалася. Тому університети досі певною мірою є авторитарно орієнтованими.

Щоб це подолати, нам потрібні критично мислячі люди, які не бояться висувати свої гіпотези, не озираються на авторитети, не бояться творити, сперечатись і так далі. Наше завдання – впровадити іншу культуру в університетах,

– резюмував міністр.