Зміни у вищій освіті: за скільки років студенти зможуть здобути ступінь бакалавра

Нардепи днями погодили важливі зміни у сфері вищої освіти в Україні. Тепер студенти зможуть самостійно визначати тривалість навчання у виші та матимуть більше свободи у виборі дисциплін.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував зміни, які передбачає закон про запровадження індивідуальних освітніх траєкторій.

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Лісовий прокоментував зміни у сфері вищої освіти

Посадовець акцентував: студенти-контрактники зможуть завершити 4-річну бакалаврську програму за три роки. Або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6 – 8 років.

Лісовий зазначив, що ключовою ідеєю нового закону є створення більших можливостей і надання більших свобод студентам. Мовиться про те, що студенти зможуть самостійно регулювати темп і тривалість навчання і навіть змінювати спеціальність після року чи півтора навчання. Це стане можливим завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні.

Якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А після першого курсу вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту,

– розтлумачив очільник Міносвіти.

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Закон посилить автономію ЗВО

Лісовий також повідомив, що водночас закон посилює автономію вишів. Університети зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей.

Стандарти вищої освіти оновлюватимуть впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з'явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах: кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти – вищу якість,

– зауважив міністр.

І додав, що для регульованих – таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність – детально визначатимуть вимоги до компетентностей та результатів навчання. Адже для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити.

Він також підкреслив, що ухвалені зміни до законодавства наближають Україну до європейських стандартів вищої освіти та є важливим кроком на шляху якісної трансформації держави через освіту.