Изменения в высшем образовании: за сколько лет студенты смогут получить степень бакалавра

Нардепы на днях согласовали важные изменения в сфере высшего образования в Украине. Теперь студенты смогут самостоятельно определять продолжительность обучения в вузе и будут иметь больше свободы в выборе дисциплин.

Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал изменения, которые предусматривает закон о введении индивидуальных образовательных траекторий.

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Лисовой прокомментировал изменения в сфере высшего образования

Чиновник акцентировал: студенты-контрактники смогут завершить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года. Или наоборот – совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6 – 8 лет.

Лисовой отметил, что ключевой идеей нового закона является создание больших возможностей и предоставление больших свобод студентам. Говорится о том, что студенты смогут самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения и даже менять специальность после года или полтора обучения. Это станет возможным благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне.

Если на момент поступления человек еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких отраслей знаний. А после первого курса уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование,

– растолковал глава Минобразования.

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Закон усилит автономию ЗВО

Лисовой также сообщил, что одновременно закон усиливает автономию вузов. Университеты смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям.

Стандарты высшего образования будут обновлять в течение следующих месяцев, что уже давно пора. А в этих стандартах появится больше избирательности, что в конечном итоге увеличит конкуренцию в университетах: лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты – высшее качество,

– отметил министр.

И добавил, что для регулируемых – таких как право, медицина или правоохранительная деятельность – детально определять требования к компетентностям и результатам обучения. Ведь для этих специальностей предусмотрены государственные квалификационные экзамены.

Он также подчеркнул, что принятые изменения в законодательство приближают Украину к европейским стандартам высшего образования и является важным шагом на пути качественной трансформации государства через образование.