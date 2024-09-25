Лише майже кожен третій вчитель добре розуміє суть НУШ, і це на сьомому році реформи

На сьомому році реформи 10% директорів закладів освіти стверджують, що "погано обізнані" або "практично нічого не знають" про НУШ. Про це свідчать результати опитування

Київський міжнародний інститут соціології 23 вересня провів презентацію свого дослідження "Зміст освіти у старшій профільній школі", в присутності Міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Дослідження стосувалося ряду питань реформи НУШ. Дані аналітики презентував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Чи підтримують освітяни НУШ

Перш за все слід розуміти, настільки підтримують реформу Нової української школи. Так, згідно з даними, найбільшими прихильниками НУШ є керівники органів управління освіти. Серед них про підтримримку реформи розповіли 94% опитаних. Майже 90% очільників громад, депутатів і директорів шкіл позитивно ставляться до впровадження НУШ.

Звернімо увагу! А ось серед освітян реформу підтримують трохи менше – 75%.

Підтримка ідей НУШ/ Інфографіка з презентації

Наступне питання: обізнаність щодо деталей реформи НУШ серед різних груп стейкхолдерів:

найбільше поінформовані депутати та директори, серед них 48% дуже добре розуміють суть реформи;

44% керівників ОУО також дуже добре ознайомлені з деталями;

серед очільників громад лише 38% вказали, що знають подробиці реформи;

учителі мають дещо нижчий рівень – лише 29% добре розуміють НУШ;

батьки учнів 5–6-х класів показали найнижчий рівень – лише 14% докладно ознайомлені з суттю реформи.

Серед показників є і такі респонденти, що розуміють реформу частково.

Про обізнаність в реформі НУШ/ Інфографіка з презентації

Під час дослідження з'ясувалося, що 10% керівників ОУО (Органи управління у сфері освіти), 19% директорів, а також 29% учителів вважають, що НУШ не впроваджується достатньою мірою або не реалізується взагалі. На їхню думку, основними причинами такої ситуації є:

неналежне впровадження реформи у 2023 році; виклики, спричинені початком повномасштабного вторгнення Росії, та втома від війни; недостатнє методичне забезпечення; гальмування реформи з боку Міністерства освіти і науки; нерозуміння педагогами суті змін й небажання працювати інакше; неякісні підручники; недостатнє / неякісне підвищення кваліфікації вчителів; слабка програма; неприйняття реформи батьками.

Оцінка реалізації реформи НУШ/ Інфографіка з презентації

Причини, чому реформа не реалізовується належним чином НУШ/ Інфографіка з презентації

Дослідження врахувало і думку батьків. Згідно з дослідженням, рівень задоволеності якістю освітнього процесу відрізняється залежно від вікової групи їхніх дітей. Серед тих, чиї діти навчаються у старшій школі він вищий:

29% респондентів повністю задоволені освітнім процесом;

41% – вказали, що "скоріше задоволені";

23% – відповіли "скоріше ні";

7% – не задоволені взагалі.

Показники батьків учнів 5-6 класів відрізняються:

32% вважають освітній процес задовільним;

47% респондентів зазначили, що вони скоріше задоволені;

17% – висловили певне незадоволення ("скоріше ні");

4% – категорично не задоволені.

Рівень задоволеності освітнім процесом батьків/ Інфографіка з презентації

Більшість батьків бачать певні прогалини в підготовці дітей до вищої освіти й життя за межами школи. Зокрема:

лише 28% батьків старшокласників вважають, що освітня програма достатньо готує їхніх дітей до вступу й реального життя;

37% – опитаних відповіли "скоріше так";

29% батьків не впевнені в якості підготовки ("скоріше ні");

13% – вважають, що знання, отримані в школі, взагалі не забезпечують належної підготовки до вступу й реального життя.

За даними аналітиків, найбільше батьки учнів 5-6 класів НУШ задоволені в навчальному процесі їхніх дітей:

співпрацею школи з батьками – 52%; якістю знань і навичок, які отримують їхні діти – 46%; позитивним ставленням дітей до відвідування школи – 45%; методами викладання, які застосовують учителі – 45%; повагою до дітей з боку педагогів – 43%.

Чим (не) задоволені батьки учнів 5-6 класів/ Інфографіка з презентації

Водночас, на думку батьків, найбільшими проблемами наразі є:

перевантаження учнів уроками й домашнім завданням – 21%; "донушівськими" методами викладання вчителів – 17%; теоретичною орієнтованістю навчання – 15%; низькою якістю підручників – 15%; незрозумілою системою оцінювання – 12%

Міністр зазначив, що реформування проходить з труднощами, коли впроваджувалась реформа, не очікували викликів у вигляді Ковіду і війни. Дані дослідження, візьмуться до уваги надалі.