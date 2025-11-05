Як ЄС оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України

Європейська комісія оцінила зміни у сфері освіти нашої країни на шляху до членства в Європейському Союзі. Цьогоріч Україна отримала найвищі за останні три роки оцінки прогресу у виконанні критеріїв членства.

Єврокомісія відзначила, що наша держава демонструє послідовний рух у наближенні законодавства до норм ЄС. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які зміни у реформі освіти відбулися?

Позитивні оцінки отримав прогрес за напрями, за які відповідальне МОН – розділ 25 "Наука та дослідження" та розділ 26 "Освіта та культура". Зокрема, відзначили ухвалення двох важливих євроінтеграційних законів – "Про дошкільну освіту" та "Про професійну освіту", а також розвиток у сфері науки.

Сьогодні Україна докладає максимум зусиль для повноцінного наближення до європейського освітнього та науково-дослідного простору. Ми формуємо політику, спираючись на спільні з ЄС цінності та принципи. Це не лише наближає нас до членства, а й посилює конкурентоспроможність України як держави,

– зазначив перший заступник очільника МОН Євген Кудрявець.

Серед основних досягнень у сфері освіти та науки, згідно зі Звітом щодо України в межах Пакета розширення ЄС 2025 року:

ухвалення євроінтеграційного закону "Про дошкільну освіту", який закладає основу для поліпшення якості дошкільної освіти в Україні. У ньому урегульовано питання робочого часу педагогів, визначено нові типи організації освітньої діяльності, нові підходи до фінансування закладів дошкільної освіти, а також посилено увагу до якості освітнього процесу та безпеки дітей;

ухвалення євроінтеграційного закону "Про професійну освіту", що відкриває шлях до створення сучасної, гнучкої системи, орієнтованої на потреби ринку праці;

розвиток національного підрозділу Eurydice в Україні, створеного на базі Інституту освітньої аналітики, який системно інформує про українську систему освіти. Станом на серпень 2025 року опубліковано 10 розділів про Україну, а також надано інформацію для двох звітів Eurydice – "Організація навчального року в Європі" та "Шкільні календарі";

поглиблення участі України у програмі Horizon Europe – через посилення мережі національних контактних пунктів.

Як триває модернізація мережі вишів?