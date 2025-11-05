Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины

Европейская комиссия оценила изменения в сфере образования нашей страны на пути к членству в Европейском Союзе. В этом году Украина получила самые высокие за последние три года оценки прогресса в выполнении критериев членства.

Еврокомиссия отметила, что наше государство демонстрирует последовательное движение в приближении законодательства к нормам ЕС. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие изменения в реформе образования произошли?

Положительные оценки получил прогресс по направлениям, за которые ответственное МОН – раздел 25 "Наука и исследования" и раздел 26 "Образование и культура". В частности, отметили принятие двух важных евроинтеграционных законов – "О дошкольном образовании" и "О профессиональном образовании", а также развитие в сфере науки.

Сегодня Украина прилагает максимум усилий для полноценного приближения к европейскому образовательному и научно-исследовательскому пространству. Мы формируем политику, опираясь на общие с ЕС ценности и принципы. Это не только приближает нас к членству, но и усиливает конкурентоспособность Украины как государства,

– отметил первый заместитель главы МОН Евгений Кудрявец.

Среди основных достижений в сфере образования и науки, согласно Отчету по Украине в рамках Пакета расширения ЕС 2025 года:

принятие евроинтеграционного закона "О дошкольном образовании", который закладывает основу для улучшения качества дошкольного образования в Украине. В нем урегулирован вопрос рабочего времени педагогов, определены новые типы организации образовательной деятельности, новые подходы к финансированию учреждений дошкольного образования, а также усилено внимание к качеству образовательного процесса и безопасности детей;

принятие евроинтеграционного закона "О профессиональном образовании", что открывает путь к созданию современной, гибкой системы, ориентированной на потребности рынка труда;

развитие национального подразделения Eurydice в Украине, созданного на базе Института образовательной аналитики, который системно информирует об украинской системе образования. По состоянию на август 2025 года опубликовано 10 разделов об Украине, а также предоставлена информация для двух отчетов Eurydice – "Организация учебного года в Европе" и "Школьные календари";

углубление участия Украины в программе Horizon Europe – через усиление сети национальных контактных пунктов.

Как продолжается модернизация сети вузов?