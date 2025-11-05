Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.
Украинские студенты и преподаватели демонстрируют то, чего сегодня особенно не хватает миру, – жизнестойкость и способность работать в условиях неопределенности, отмечает чиновник.
Именно война научила нас быстро перестраивать форматы, беречь непрерывность обучения, держать высокие академические требования и строить партнерства с университетскими альянсами Европы. Это дает выпускникам не только специальность, но и зрелые навыки командной работы, управления рисками, стрессоустойчивость – компетентности, которые непосредственно конвертируются в успешную карьеру,
– говорит он.
И добавляет: то, где мы исторически отставали, – это комфортные, современные образовательные среды. Говорится о кампусах нового типа, научные лаборатории, общежития, инклюзивные пространства.
Именно поэтому сегодня наш фокус – создание безопасных образовательных пространств, модернизация исследовательского оборудования, поэтапное обновление инфраструктуры вместе с общинами и партнерами. Это не о "красивых стенах" – это о поддержке качества и привлечения талантов,
– отмечает заместитель Лисового.
Итак, по его словам, разница – в уровне комфорта сред, над которым МОН системно работать.
Мы не соревнуемся с Европой – мы вместе с ней повышаем стандарты и даже общие университетские пространства, достойные наших студентов и преподавателей. Это и есть мой итог,
– резюмировал Трофименко.
Как продолжается модернизация сети вузов?
- Процесс укрупнения университетов в Украине не прекращали.
- В сети Министерства образования и науки Украины сейчас есть более 120 вузов.
- Сейчас происходит реорганизация заведений в Каменце-Подольском и Умани.
- Есть города, где население 20 – 30 тысяч, а там – несколько высших учебных заведений. Мы понимаем, что эта сеть неэффективна по количеству. Чтобы эффективно распоряжаться ресурсом и предусматривать средства на развитие, оптимизация необходима, рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко.