Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также В Украине стало больше вузов с высокой степенью риска

Лучше ли европейское высшее образование, чем украинское?

Украинские студенты и преподаватели демонстрируют то, чего сегодня особенно не хватает миру, – жизнестойкость и способность работать в условиях неопределенности, отмечает чиновник.

Именно война научила нас быстро перестраивать форматы, беречь непрерывность обучения, держать высокие академические требования и строить партнерства с университетскими альянсами Европы. Это дает выпускникам не только специальность, но и зрелые навыки командной работы, управления рисками, стрессоустойчивость – компетентности, которые непосредственно конвертируются в успешную карьеру,

– говорит он.

И добавляет: то, где мы исторически отставали, – это комфортные, современные образовательные среды. Говорится о кампусах нового типа, научные лаборатории, общежития, инклюзивные пространства.

Именно поэтому сегодня наш фокус – создание безопасных образовательных пространств, модернизация исследовательского оборудования, поэтапное обновление инфраструктуры вместе с общинами и партнерами. Это не о "красивых стенах" – это о поддержке качества и привлечения талантов,

– отмечает заместитель Лисового.

Итак, по его словам, разница – в уровне комфорта сред, над которым МОН системно работать.

Мы не соревнуемся с Европой – мы вместе с ней повышаем стандарты и даже общие университетские пространства, достойные наших студентов и преподавателей. Это и есть мой итог,

– резюмировал Трофименко.

Смотрите также "Надо держать изо всех сил": как война повлияла на вузы и какие МОН стремится сохранить

Как продолжается модернизация сети вузов?