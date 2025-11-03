Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина, в какой ситуации перемещенные вузы сейчас и какие ЗВО надо обязательно сохранить. Заметим, что чиновник до недавнего времени работал ректором Мариупольского государственного университета, который также релокировали, информирует 24 Канал.

Смотрите также Около 50 ректоров вузов потеряют должности: в МОН назвали причины

В какой ситуации сейчас перемещены вузы?

Заместитель министра отметил, что перемещенные университеты сегодня являются центрами для переселенцев. Ведь есть вызовы необходимости сохранения коллектива, студентов, идентичности.

Релокированные заведения сейчас – это и музеи, это и дворцы культуры, это и круг своих. Лаборатории, студенческие пространства. И это важно, потому что сотни тысяч перемещенных лиц могут туда прийти и почувствовать себя как дома. Эта эмоция, которая очень важна для сохранения ментального здоровья. Потому что это сообщество, ощущение родной земли, когда ты все потерял,

– считает заместитель Лисового.

При этом он акцентировал: Мариуполь – это трагедия с как минимум с сотней тысяч убитых гражданских. И университет показывает, насколько он важен для города и региона. В Киеве после перемещения удалось привлечь ресурсы и восстановить старое здание 1932 года, сделать из него одну из лучших образовательных сред столицы. Там очень широкое эмоциональное наполнение. Университет пытается удержать идентичность региона. Там также работают старшие классы двух мариупольских школ.

Смотрите также "Многие столкнутся с очень большой проблемой": как идет процесс объединения вузов в Украине

Какие заведения надо удержать?

Чиновник также рассказал, в какой ситуации вузы в прифронтовой и приграничной с Россией зоне. В частности, заметил, что Глуховский университет на Сумщине не перемещали.

Важно, что все Сумские вузы на месте. Нежинский университет также. Это градообразующие вузы, важны для всей общины,

– акцентировал Трофименко.

И добавил, что есть заведения, которые надо держать изо всех сил.

Это кейс-вызов на самом деле, например, в Измаиле. Там есть национальные меньшинства и украинцы различной этнической принадлежности. Они пытаются быть в регионе важным центром. Но есть дискуссия о том, как будет развиваться это заведение, и есть разные пути развития. Но абсолютно точно – это заведение надо сохранять и развивать,

– подчеркнул чиновник.

Мы также рассказывали, как идет процесс объединения вузов в Украине.