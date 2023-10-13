"Підсилення обороноздатності": чого чекати студентам і викладачам після реорганізації НАУ

Уряд України схвалив пропозицію Міносвіти щодо реорганізації Національного авіаційного університету. Його розділять на два ЗВО.

На базі НАУ утворять Державний університет "Київський авіаційний інститут" і Українську державну льотну академію (м. Кропивницький) з віднесенням їх до сфери управління Міносвіти. У МОН пояснили наслідки такого рішення та заявили про підсилення авіаційної обороноздатності України.

Дивіться також Національний авіаційний університет розділять на два виші

У чому суть реорганізації НАУ

У Міносвіти уже підписали указ про реорганізацію НАУ.

Реорганізація сприятиме поліпшенню якості освіти, однозначно посилить нашу обороноздатність і створить умови для запровадження ефективніших систем управління закладами вищої освіти у всій країні,

– розповіли у МОН.

І анонсували накази про призначення нових тимчасових керівників цих вишів та наказ про утворення наглядової ради при ДУ "КАІ".

Університети мають лишатися проактивними, відкритими та готовими оперативно реагувати на запити суспільства і держави. Утім, за останні роки показники рівня освіти НАУ знизилися, він утратив ефективність,

– додали у МОН.

І уточнили, що з 2020 до 2022 років з усіх освітніх програм університету лише третина отримала умовну акредитацію. МОН також отримувало численні скарги від студентів на керівництво, а у медіа виникали скандали щодо незаконного відчуження земель університету.

У червні 2023 року колектив Льотної академії НАУ (м. Кропивницький) звернувся до МОН із проханням відокремити їхній заклад від київського НАУ. Українська державна льотна академія має інфраструктурні можливості, які можна використовувати на користь держави (наприклад, цехи з виробництва БПЛА), однак київський НАУ ці можливості обмежував,

– повідомили у Міносвіти.

Натомість ці два новостворені заклади тепер мають стати провідними центрами розвитку авіаційної обороноздатності України і відповідатимуть за розроблення військових інновацій у галузі MilitaryTech, кажуть у МОН.

Дивіться також Скандальний ректор пішов у ЗСУ: Авіаційний університет отримав нового керівника

Чого чекати студентам та викладачам

У Міносвіти також пообіцяли, що рішення про реорганізацію не вплине на умови праці та рівень зарплат викладачів. Натомість у вишах мають намір підвищити рівень управління та якість освіти.

Студенти НАУ продовжать навчання на тих самих умовах у Київському авіаційному інституті, його відокремлених структурних підрозділах та Українській державній льотній академії за обраними спеціальностями і джерелами фінансування. А викладачі зможуть й надалі викладати свої дисципліни,

– зауважили у міністерстві освіти.

І додали, що такі рішення – частина комплексного плану трансформації вищої освіти і адаптації українських ЗВО до європейських стандартів.