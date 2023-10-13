Пропозицію надало Міністерство освіти і науки. Як реорганізують виш, читайте далі.
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Як реорганізують Національний авіаційний університет
Так, відповідно до рішення Кабміну, Авіаційний університет розділять на два виші:
- державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міносвіти.
Зауважимо, що раніше в Авіаційному університеті заявили про намір передати Льотну академію НАУ до сфери управління Міноборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил. У МОН була інша точка зору щодо цього.
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Реорганізація Авіаційного університету: головне
- Міносвіти недавно заявило про реорганізацію Національного авіаційного університету.
- ЗВО мали намір поділити на два виші: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію (місто Кропивницький).
- Виш мав готувати пілотів, розробляти нові безпілотники тощо.
- У міністерстві при цьому заявляли, що університет та його керівництво демонстрували низьку ефективність. Зокрема, у час повномасштабної війни жодного БПЛА там не розробили.
- Як зазначає УП, на керівництво вишу надходили непоодинокі скарги, воно потрапляло у різні скандали, зокрема пов'язані з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.
- Зауважимо також, що тодішній ректор вишу Максим Луцький був членом "Партії регіонів". У 2019 році він балотувався до парламенту від на сьогодні забороненої "ОПЗЖ".
- Луцький заявив про намір служити в лавах ЗСУ.
- Голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк раніше повідомляла: якщо Луцький піде служити у ЗСУ, відповідно до законодавства, він збереже своє робоче місце на час служби. Але у НАУ, відповідно до статуту, все ж мають призначити вибори нового очільника.
- Також через службу у ЗСУ суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні, уточнила адвокатка.
- Скандальний Луцький такий пішов у ЗСУ.
- Тимчасово виконувачем обов'язків ректора призначили Олексія Шкуратова. Він свого часу був заступником попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.