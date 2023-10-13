Пропозицію надало Міністерство освіти і науки. Як реорганізують виш, читайте далі.

Дивіться також Скандальний ректор пішов у ЗСУ: Авіаційний університет отримав нового керівника

Як реорганізують Національний авіаційний університет

Так, відповідно до рішення Кабміну, Авіаційний університет розділять на два виші:

державний університет "Київський авіаційний інститут";

Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міносвіти.

Зауважимо, що раніше в Авіаційному університеті заявили про намір передати Льотну академію НАУ до сфери управління Міноборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил. У МОН була інша точка зору щодо цього.

Читайте МОН реорганізовує авіаційний університет: ключові зміни та претензії до керівників

Реорганізація Авіаційного університету: головне