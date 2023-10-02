Як зміниться НАУ

Міністерство освіти та науки вирішило провести реорганізацію Національного авіаційного університету. Відповідний документ для цього процесу вже напрацьований.

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Перше, що пропонують у міністерстві – створити з юридичної особи НАУ два заклади вищої освіти. Це будуть Київський авіаційний інститут і Державна льотна академія (м. Кропивницький). Саме ці два заклади мають стати ключовими центрами, в яких буде розвиватися авіаційна галузь України.

Тут будуть готувати пілотів, розробляти нові безпілотники, підтримувати вітчизняну воєнну промисловість тощо. Усі студенти НАУ просто продовжать навчання. Викладачі також залишаться на своїх посадах.

Рішення про реорганізацію НАУ було прийнято через низьку ефективність закладу та його керівництва. Жодного БПЛА після початку повномасштабного вторгнення там не розробили,

– пояснили у МОН.

У міністерстві стверджують, що за такого керівництва жодної мови про інвестиції та розвиток бути не може. Раніше очільник МОН висловлював догану ректору НАУ Максиму Луцькому, але, схоже на те, що відповідних висновків той не зробив.