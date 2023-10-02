Как изменится НАУ

Министерство образования и науки решило провести реорганизацию Национального авиационного университета. Соответствующий документ для этого процесса уже наработан.

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Первое, что предлагают в министерстве – создать из юридического лица НАУ два заведения высшего образования. Это будут Киевский авиационный институт и Государственная лётная академия (г. Кропивницкий). Именно эти два заведения должны стать ключевыми центрами, где будет развиваться авиационная отрасль Украины.

Здесь будут готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники, поддерживать отечественную военную промышленность. Все студенты НАУ просто продолжат обучение. Преподаватели также останутся на своих должностях.

Решение о реорганизации НАУ было принято из-за низкой эффективности заведения и его руководства. Никакого БПЛА после начала полномасштабного вторжения там не разработали,

– объяснили в МОН.

В министерстве утверждают, что при таком руководстве ни одного языка об инвестициях и развитии быть не может. Ранее глава МОН высказывал выговор ректору НАУ Максиму Луцкому, но, похоже, что соответствующих выводов тот не сделал.