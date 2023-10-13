Предложение предоставило Министерство образования и науки. Как реорганизуют вуз, читайте дальше.

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Как реорганизуют Национальный авиационный университет

Так, согласно решению Кабмина, Авиационный университет разделят на два вуза:

государственный университет "Киевский авиационный институт";

Украинскую государственную летную академию с отнесением их в сферу управления Минобразования.

Напомним, что ранее в Авиационном университете заявили о намерении передать Летную академию НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленного структурного подразделения Харьковского национального университета Воздушных сил. У МОН была другая точка зрения на этот счет.

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Реорганизация Авиационного университета: главное