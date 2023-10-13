Предложение предоставило Министерство образования и науки. Как реорганизуют вуз, читайте дальше.
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Как реорганизуют Национальный авиационный университет
Так, согласно решению Кабмина, Авиационный университет разделят на два вуза:
- государственный университет "Киевский авиационный институт";
- Украинскую государственную летную академию с отнесением их в сферу управления Минобразования.
Напомним, что ранее в Авиационном университете заявили о намерении передать Летную академию НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленного структурного подразделения Харьковского национального университета Воздушных сил. У МОН была другая точка зрения на этот счет.
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Реорганизация Авиационного университета: главное
- Минобразования недавно заявило о реорганизации Национального авиационного университета.
- ЗВО собирались разделить на два вуза: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию (город Кропивницкий).
- Выш должен был готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники и т.д.
- В министерстве заявляли, что университет и его руководство демонстрировали низкую эффективность. В частности, во время полномасштабной войны ни один БПЛА там не был разработан.
- Как отмечает УП, на руководство вуза поступали нередкие жалобы, оно попадало в разные скандалы, в частности, связанные с отчуждением земель НАУ для строительства многоэтажек.
- Отметим также, что тогдашний ректор вуза Максим Луцкий был членом Партии регионов. В 2019 году он баллотировался в парламент от на сегодняшний день запрещенной "ОПЗЖ".
- Луцкий заявил о намерении служить в рядах ВСУ.
- Председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по регуляторной политике Юлия Балюк ранее сообщала: если Луцкий пойдет служить в ВСУ, согласно законодательству, он сохранит свое рабочее место на время службы. Но в НАУ, согласно уставу, все же должны назначить выборы нового руководителя.
- Также через службу в ВСУ суд может приостановить любые разбирательства и дела против человека, в том числе уголовные, уточнила адвокат.
- Скандальный Луцкий таки пошел в ВСУ.
- Временно исполняющим обязанности ректора назначили Алексея Шкуратова. Он в свое время был заместителем предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.