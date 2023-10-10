Временно исполняющим обязанности ректора назначили Алексея Шкуратова. Он в свое время был заместителем предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.

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Национальный авиационный университет будет временно возглавлять Алексей Шкуратов

В вузе отмечают, что согласно указу Президента Украины ректор НАУ Максим Луцкий будет теперь служить в ВСУ. Он уже приступил к прохождению военной службы. На время службы Луцкого в армии временно исполняющим обязанности ректора был назначен Алексей Шкуратов.

Как отмечают в ЗВО, Алексей Шкуратов – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и инновационному развитию Национального авиационного университета.

Что известно об Алексее Шкуратове Алексей Шкуратов родился 31 декабря 1985 в Запорожской области. До назначения в НАУ был заместителем министра образования и науки Сергея Шкарлета по европейской интеграции. После назначения министром образования Оксена Лесного Шкуратов утратил должность. Также работал проректором по научной работе и инновационному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры.

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