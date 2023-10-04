Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. И добавил, что имеет соответствующую военную специальность.

Скандальный ректор НАУ Луцкий хочет служить в ВСУ

Ректор НАУ заявил, что принял это решение "не сегодня". Но сейчас, по его словам, почти все формальные и организационные процедуры завершены.

Отметим, что недавно Минобразования решило реорганизовать Национальный авиационный университет.

Как отмечает УП, на руководство вуза поступали нередкие жалобы, оно попадало в разные скандалы, в частности, связанные с отчуждением земель НАУ для строительства многоэтажек.

Глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам регуляторной политики Юлия Балюк при этом сообщила: если Луцкий пойдет служить в ВСУ, согласно законодательству, он сохранит свое рабочее место на время службы. Но в НАУ, согласно уставу, все же должны назначить выборы нового руководителя.

Также через службу в ВСУ суд может приостановить любые разбирательства и дела против человека, в том числе уголовные, уточнила адвокат.

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Что известно о реорганизации Национального авиационного университета

  • МОН Украины решило реорганизовать Национальный авиационный университет.
  • НАУ хотят разделить на два вуза: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию (город Кропивницкий). Они должны стать ключевыми центрами, в которых будут развиваться авиационные отрасли нашего государства.
  • В ЗВО планируют готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники, поддерживать отечественную военную промышленность.
  • Студентам и преподавателям реорганизация сокращения не грозит.
  • В МОН заявили: вуз и его руководство демонстрируют низкую эффективность. В частности, во время полномасштабной войны ни один БПЛА там не был разработан.
  • Cкандальный ректор НАУ Максим Луцкий даже получил выговор от главы МОН Оксена Лисового.
  • Ученый совет вуза при этом заявил о намерении передать Летную академию НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленного структурного подразделения Харьковского национального университета Воздушных сил.
  • К слову, в НАУ называют реорганизацию "уничтожением" ЗВО.
  • Напомним, что Максим Луцкий был членом "Партии регионов". В 2019 году он баллотировался в парламент от на сегодняшний день запрещенной "ОПЗЖ".