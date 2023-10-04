Скандальний ректор НАУ Луцький хоче служити у ЗСУ
Ректор НАУ заявив, що ухвалив це рішення "не сьогодні". Але зараз, за його словами, майже усі формальні та організаційні процедури завершені.
Зауважимо, що нещодавно Міносвіти вирішило реорганізувати Національний авіаційний університет.
Як зазначає УП, на керівництво вишу надходили непоодинокі скарги, воно потрапляло у різні скандали, зокрема пов'язані з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.
Голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк при цьому повідомила: якщо Луцький піде служити у ЗСУ, відповідно до законодавства, він збереже своє робоче місце на час служби. Але у НАУ, відповідно до статуту, все ж мають призначити вибори нового очільника.
Також через службу у ЗСУ суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні, уточнила адвокатка.
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Що відомо про реорганізацію Національного авіаційного університету
- МОН України вирішило реорганізувати Національний авіаційний університет.
- НАУ хочуть поділити на два виші: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію (місто Кропивницький). Вони мають стати ключовими центрами, в яких розвиватимуть авіаційну галузь нашої держави.
- У ЗВО планують готувати пілотів, розробляти нові безпілотники, підтримувати вітчизняну воєнну промисловість тощо.
- Студентам та викладачам реорганізація скороченням не загрожує.
- У МОН заявили: виш та його керівництво демонструють низьку ефективність. Зокрема, у час повномасштабної війни жодного БПЛА там не розробили.
- Cкандальний ректор НАУ Максим Луцький навіть отримав догану від очільника МОН Оксена Лісового.
- Вчена рада вишу при цьому заявила про намір передати Льотну академію НАУ до сфери управління Міноборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил.
- До слова, у НАУ називають реорганізацію "знищенням" ЗВО.
- Нагадаємо при цьому, що Максим Луцький був членом "Партії регіонів". У 2019 році він балотувався до парламенту від на сьогодні забороненої "ОПЗЖ".