Ректор НАУ заявив, що ухвалив це рішення "не сьогодні". Але зараз, за його словами, майже усі формальні та організаційні процедури завершені.

Зауважимо, що нещодавно Міносвіти вирішило реорганізувати Національний авіаційний університет.

Як зазначає УП, на керівництво вишу надходили непоодинокі скарги, воно потрапляло у різні скандали, зокрема пов'язані з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.

Голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк при цьому повідомила: якщо Луцький піде служити у ЗСУ, відповідно до законодавства, він збереже своє робоче місце на час служби. Але у НАУ, відповідно до статуту, все ж мають призначити вибори нового очільника.

Також через службу у ЗСУ суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні, уточнила адвокатка.

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Що відомо про реорганізацію Національного авіаційного університету