Так, у виші вирішили передати майно Льотної академії НАУ до сфери управління Міноборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил.

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У НАУ хочуть передали Льотну академію у Харків

У виші кажуть: таке рішення ухвалили, аби сприяти розвитку системи військової освіти та зміцнити кадровий потенціал Повітряних Сил ЗСУ.

При цьому уточнили, що ухваленню рішення передувало звернення колективу Льотної Академії НАУ та керівництва Харківського вишу.

Базу Академії мають на меті використовувати для виконання завдань із забезпечення обороноздатності країни.

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