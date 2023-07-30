Очільник МОН Оксен Лісовий підписав наказ про винесення догани ректору НАУ Максиму Луцькому. Повторне порушення може тягнути за собою звільнення з посади.

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За що ректор НАУ отримав догану

Як повідомив сам Лісовий, причиною догани стали порушення законодавства про освіту та вимог контракту. Очільник МОН закликав керівників ЗВО не лише дотримуватися законодавства та ретельно готувати документи, а й реально розвивати вищу освіту.

І студенти, і колективи закладів заслуговують на розвиток, а не занепад закладів та освіти загалом,

– наголосив Лісовий.

Нагадаємо, раніше активісти та громадські діячі вже просили Лісового звільнити Максима Луцького. Колишній член Партії регіонів часів Януковича та кум Табачника підозрюється у державній зраді.

У 2019 році він намагався пройти у Верховну Раду від ОПЗЖ, діяльність якої заборонили через 2 роки.