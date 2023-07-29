Здобути творчу спеціальність у 2023 році також не стало дешевше. При цьому вступники мають ще й успішно скласти творчий конкурс.

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Яка вартість навчання за спеціальністю "Графічний дизайн" 2023

Для претендентів на бюджет творчі випробування вже завершилися. Але вони ще тривають для контрактників.

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Артакадемія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (приватна) 59,5 тисяч гривень +20% Київський національний університет культури і мистецтв 49,9 тисяч гривень +9% Львівська національна академія мистецтв 48 тисяч гривень +26% Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ): 40 тисяч гривень +10% Харківська державна академія дизайну і мистецтв 30,5тисяч гривень -19%

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Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс

Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:

фізична культура і спорт;

аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");

дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");

дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");

дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

хореографія;

музичне мистецтво;

сценічне мистецтво;

архітектура та містобудування.

Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.