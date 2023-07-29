Здобути творчу спеціальність у 2023 році також не стало дешевше. При цьому вступники мають ще й успішно скласти творчий конкурс.
Дивіться також В Україні суттєво змінюються ціни на навчання у вишах
Яка вартість навчання за спеціальністю "Графічний дизайн" 2023
Для претендентів на бюджет творчі випробування вже завершилися. Але вони ще тривають для контрактників.
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Артакадемія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (приватна)
|59,5 тисяч гривень
|+20%
|Київський національний університет культури і мистецтв
|49,9 тисяч гривень
|+9%
|Львівська національна академія мистецтв
|48 тисяч гривень
|+26%
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ):
|40 тисяч гривень
|+10%
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|30,5тисяч гривень
|-19%
Дивіться також Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів
Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс
Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:
- фізична культура і спорт;
- аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");
- дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");
- дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");
- дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");
- образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- хореографія;
- музичне мистецтво;
- сценічне мистецтво;
- архітектура та містобудування.
Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.