У Держстаті інформували, що вища освіта в Україні торік зросла в ціні на 7,2%. Тобто умовний річний контракт на навчання у ЗВО вартістю 25 тисяч гривень мав подорожчати до 26,8 тисячі гривень.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Яка динаміка вартості навчання 2023

Динаміка 2023 року стане зрозумілою у вересні, коли Держстат врахує нові цінники українських вишів. Однак припускають, що подорожчання буде відчутним. У середньому ціни поповзуть угору на 10 – 20%. При цьому ціни на навчання у різних вишах можуть суттєво відрізнятися.

Наприклад, у Києво-Могилянській академії за навчання на певній спеціальності доведеться віддати більше – від 28% до 82%. У ЗВО Харкова вартість навчання майже не змінилася. Зростає в Україні і вартість навчання в магістратурі.

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Якщо узагальнити пропозиції навчання за контрактом, вони перебувають у межах 27 – 120 тисяч гривень на рік. Орієнтовна середня вартість проаналізованих пропозицій — 49 тисяч гривень.