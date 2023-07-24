У Держстаті інформували, що вища освіта в Україні торік зросла в ціні на 7,2%. Тобто умовний річний контракт на навчання у ЗВО вартістю 25 тисяч гривень мав подорожчати до 26,8 тисячі гривень.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Яка динаміка вартості навчання 2023
Динаміка 2023 року стане зрозумілою у вересні, коли Держстат врахує нові цінники українських вишів. Однак припускають, що подорожчання буде відчутним. У середньому ціни поповзуть угору на 10 – 20%. При цьому ціни на навчання у різних вишах можуть суттєво відрізнятися.
Наприклад, у Києво-Могилянській академії за навчання на певній спеціальності доведеться віддати більше – від 28% до 82%. У ЗВО Харкова вартість навчання майже не змінилася. Зростає в Україні і вартість навчання в магістратурі.
Якщо узагальнити пропозиції навчання за контрактом, вони перебувають у межах 27 – 120 тисяч гривень на рік. Орієнтовна середня вартість проаналізованих пропозицій — 49 тисяч гривень.
На зростання цін на навчання впливає підвищений попит. Адже чимало чоловіків призовного віку поспішають стати студентами і отримати відстрочку від мобілізації. Навіть ті, хто вже давно здобув диплом бакалавра, зараз охоче вступає до магістратури.
Дивіться також Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.