Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди. А також – чому важливі мотиваційні листи і як їх розглядають.

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Яким чином відбуватимуться творчі конкурси

Посадовець уточнив: там, де це можливо, творчі конкурси відбуваються офлайн. Наприклад, на таких спеціальностях як фізична культура чи хореографія.

Є виняткові випадки, коли це може бути проведено онлайн, наприклад, якщо людина – на тимчасово окупованій території. Переважно творчі конкурси проводяться офлайн за присутності абітурієнта,

– додав заступник очільника МОН.

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Як організують додаткові вступні випробування, співбесіди та розгляд мотиваційних листів

Винницький також розповів: у цьогорічних вимогах вступної кампанії є мотиваційний лист. Його оцінює виш, у який абітурієнт вступає. Приймальна комісія має спеціальну комісію для розгляду та оцінювання мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – це достатньо важливо, тому що ви маєте показати в ньому, що не просто обрали пріоритет, особливо не думаючи, а мусите обґрунтувати, чому вступаєте саме на цю програму саме в цьому закладі. Це та річ, яку хоче бачити приймальна комісія, і вона може оцінити такий лист високим балом, що вам допоможе при вступі. Тому думайте про те, щоб це був ваш свідомий вибір, а не просто "пішов, щоб отримати диплом",

– уточнив посадовець.

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Вступна кампанія – 2023: коротко