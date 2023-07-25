У МОН зробили важливу заяву для вступників на бюджет

Які терміни подання документів у виші цього року та що ще важливого мають знати вступники, розповів заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

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Посадовець повідомив: у 2023 році вступники уже зареєстрували понад 400 тисяч електронних кабінетів. Серед них 180 тисяч осіб претендує на місця на бакалавраті. Решта – на магістратуру, місця у коледжах і училищах.

В електронних кабінетах слід вибрати п'ять пріоритетів – комбінація закладу плюс програми у ньому. 31 липня о 18:00 електронні кабінети закриваються, а через два дні, тобто 3 серпня, будуть відомі рішення стосовно бюджетних місць та результати широкого конкурсу відповідно до розподілу пріоритетів у кабінетах. 70% прогнозованої кількості абітурієнтів вже визначилися,

– уточнив заступник міністра освіти.

І додав, що 2023 року було 260 тисяч абітурієнтів, які писали НМТ. Це майже на 50 тисяч більше, ніж торік. При цьому у МОН пишаються, що 20 тисяч абітурієнтів, а це майже 10%, писали тест за кордоном.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Це означає, що є велика кількість вступників, які зараз, перебуваючи в країнах Європи та Північної Америки, вирішують вступати і здобувати вищу освіту в Україні,

– додав Винницький.

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Вступна кампанія – 2023: коротко