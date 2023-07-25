Що мають знати вступники про зарахування на бюджетну та контрактну форму навчання, читайте далі.

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Строки зарахування магістрів на бюджет

Рекомендації для зарахування на бюджет надають не пізніше ніж 26 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) треба виконати до 18:00 години 29 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет видають 31 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюють не пізніше ніж 8 вересня.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада.

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Строки зарахування магістрів на контракт

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 30 серпня.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра виші можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у межах 1 липня – 30 листопада. При цьому використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.

Виші у своїх Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників в магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2023 року.