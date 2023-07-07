Так, аби стати магістрантами, абітурієнти в 2023 році повинні скласти єдиний вступний іспит, або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду в університеті.
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Строки реєстрації у магістратуру 2023
Реєстрація для складання магістерських тестів у 2023 році тривала протягом 8 – 31 травня.
До 18 червня усі зареєстровані учасники іспитів отримали у своєму "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. У ній вказані дата, час і місце проведення тестування.
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ стартувала 1 липня та закінчиться о 18:00 годині 16 липня.
Коли реєструвати електронні кабінети та подавати документи
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів стартувала 1 липня.
Подати заяву для вступу можна з 31 липня і до 18:00 години 21 серпня.
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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році
Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).
Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях:
- Соціальні та поведінкові науки;
- Журналістика;
- Управління та адміністрування;
- Право;
- Публічне управління та адміністрування;
- Міжнародні відносини.