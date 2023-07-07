Так, аби стати магістрантами, абітурієнти в 2023 році повинні скласти єдиний вступний іспит, або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду в університеті.

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Строки реєстрації у магістратуру 2023

Реєстрація для складання магістерських тестів у 2023 році тривала протягом 8 – 31 травня.

До 18 червня усі зареєстровані учасники іспитів отримали у своєму "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. У ній вказані дата, час і місце проведення тестування.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ стартувала 1 липня та закінчиться о 18:00 годині 16 липня.

Коли реєструвати електронні кабінети та подавати документи

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів стартувала 1 липня.

Подати заяву для вступу можна з 31 липня і до 18:00 години 21 серпня.