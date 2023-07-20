Реєстрація для складання магістерських тестів тривала протягом 8 – 31 травня. Зареєстровані учасники отримали у своєму "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ тривала протягом 1 – 16 липня.

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Коли відбуваються магістерські тести

Вступні іспити для вступ в магістратуру тривають двома етапами:

основна сесія (з 23 червня до 21 липня);

додаткова сесія (з 3 до 16 серпня);

cпеціальна сесія.

Спеціально організована сесія ЄВІ відбудеться на платній основі у строки, визначені Міносвіти. Узяти участь у ній зможуть вступники, які хочуть ще раз скласти ЄВІ, або ті, хто не реєструвався для участі в основній сесії.

Коли відбуваються співбесіди

Індивідуальні усні співбесіди у вишах замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ відбуваються протягом 17 – 28 липня.

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, відбуватиметься з 31 липня до 18:00 14 серпня.

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Як відбувається вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: