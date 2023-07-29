Получить творческую специальность в 2023 году тоже не стало дешевле. При этом поступающие должны еще и успешно сдать творческий конкурс.
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Какая стоимость обучения по специальности "Графический дизайн" 2023
Для соискателей бюджета творческие испытания уже завершились. Но они продолжаются для контрактников.
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Артакадемия современного искусства имени Сальвадора Дали (частная)
|59,5 тысяч гривен
|+20%
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|49,9 тысяч гривен
|+9%
|Львовская национальная академия искусств
|48 тысяч гривен
|+26%
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Киев):
|40 тысяч гривен
|+10%
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|30,5 тысяч гривен
|-19%
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Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс
Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:
- физическая культура и спорт;
- аудиовизуальное искусство и производство;
- дизайн (специализация "Графический дизайн");
- дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
- дизайн (специализация "Дизайн среды");
- дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
- изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- хореография;
- музыкальное искусство;
- сценическое искусство;
- архитектура и градостроительство.
Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.