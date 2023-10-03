Так, в вузе решили передать имущество Летной академии НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленное структурное подразделение Харьковского национального университета Воздушных сил.

Читайте МОН реорганизует авиационный университет: ключевые изменения и претензии к руководителям

В НАУ хотят передать Летную академию в Харьков

В вузе говорят: такое решение было принято, чтобы способствовать развитию системы военного образования и укрепить кадровый потенциал Воздушных Сил ВСУ.

При этом уточнили, что принятию решения предшествовало обращение коллектива Летной Академии НАУ и руководства Харьковского вуза.

Целью базы Академии является использование для выполнения задач по обеспечению обороноспособности страны.

Смотрите также Лисовой выписал выговор ректору НАУ Максиму Луцкому: за что та угрожает ли ему увольнение

МО решило реорганизовать Национальный авиационный университет