На базе НАУ создадут Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию (г. Кропивницкий) с отнесением их в сферу управления Минобразования. В МОН объяснили последствия такого решения и заявили об усилении авиационной обороноспособности Украины.

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В чем суть реорганизации НАУ

В Минобразования уже подписали указ о реорганизации НАУ.

Реорганизация будет способствовать улучшению качества образования, однозначно усилит нашу обороноспособность и создаст условия для внедрения более эффективных систем управления высшим образованием по всей стране,

– рассказали в МОН.

И анонсировали приказы о назначении новых временных руководителей этих вузов и приказ об образовании наблюдательного совета при ГУ "КАИ".

Университеты должны оставаться проактивными, открытыми и готовыми оперативно реагировать на запросы общества и государства. Впрочем, за последние годы показатели уровня образования НАУ снизились, он потерял эффективность,

– добавили в МОН.

И уточнили, что с 2020 по 2022 год из всех образовательных программ университета лишь треть получила условную аккредитацию. МОН также получал многочисленные жалобы от студентов на руководство, а у медиа возникали скандалы по поводу незаконного отчуждения земель университета.

В июне 2023 года коллектив Летной академии НАУ (г. Кропивницкий) обратился в МОН с просьбой отделить их заведение от киевского НАУ. Украинская государственная летная академия имеет инфраструктурные возможности, которые можно использовать в пользу государства (например, цеха по производству БПЛА), однако киевский НАУ эти возможности ограничивал,

– сообщили в Минобразования.

Эти два вновь созданных заведения теперь должны стать ведущими центрами развития авиационной обороноспособности Украины и будут отвечать за разработку военных инноваций в области MilitaryTech, говорят в МОН.

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Чего ждать студентам и преподавателям

В Минобразования также пообещали, что решение о реорганизации не повлияет на условия труда и уровень зарплат преподавателей. В вузах же намерены повысить уровень управления и качество образования.

Студенты НАУ продолжат обучение на тех же условиях в Киевском авиационном институте, его обособленных структурных подразделениях и Украинской государственной летной академии по избранным специальностям и источникам финансирования. А преподаватели смогут и дальше преподавать свои дисциплины,

– отметили в министерстве образования.

И добавили, что такие решения – часть комплексного плана трансформации высшего образования и адаптации украинских ЗВО к европейским стандартам.