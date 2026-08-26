Найпопулярніші коледжі України у 2026 році: куди подали найбільше заяв

Вступна кампанія до фахових коледжів у 2026 році показала помітну різницю в попиті на окремі заклади. Деякі з них отримали понад 3 – 4 тисячі заяв, а до першої сотні потрапили коледжі з Києва та багатьох областей України.

Рейтинг сформували за заявами вступників на фахового молодшого бакалавра після 9 та 11 класів за всіма формами навчання станом на 20 серпня 2026 року. Які коледжі опинилися на перших місцях та хто ще увійшов до топ-100 – розповідаємо далі.

Які коледжі отримали найбільше заяв?

Лідером рейтингу став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут", куди подали 4 110 заяв. Із них 3 145 надійшли від вступників після 9 класу, ще 965 – після 11-го.

На другому місці опинився Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету з 3 571 заявою, а третє посів Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 3 448.

До першої п'ятірки також увійшли Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, який отримав 3 051 заяву, та Вінницький технічний фаховий коледж із 2 905 заявами.

Наступні місця посіли Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 2 797 заяв, Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 772 та Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 2 387.

Першу десятку завершили Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування з 2 180 заявами та Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – з 2 171.

Хто ще потрапив до першої двадцятки?

Позиції з 11-ї до 20-ї виявилися значно щільнішими: різниця між закладами тут становить лише кілька сотень заяв. Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури отримав 2 150 заяв, а Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 2 143.

Далі йдуть Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 2 130 заяв, Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 2 085 та Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 2 071.

Понад дві тисячі заяв також отримали Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 2 052, Київський фаховий коледж зв'язку – 2 045 та Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 2 028.

На 19-й позиції розташувався Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" з 1 955 заявами, а двадцятку замкнув Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" – 1 943 заяви.

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