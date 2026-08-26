Рейтинг составлен на основе заявлений абитуриентов на программу "младший бакалавр" после 9 и 11 классов по всем формам обучения по состоянию на 20 августа 2026 года. Какие колледжи заняли первые места и что еще вошло в топ-100 – рассказываем далее.
Какие колледжи получили больше всего заявлений?
Лидером рейтинга стал Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт", куда поступило 4 110 заявлений. Из них 3 145 поступили от абитуриентов после 9 класса, еще 965 – после 11-го.
На втором месте оказался Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета с 3 571 заявлением, а третье место занял Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 3 448.
В первую пятерку также вошли Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета, получивший 3 051 заявление, и Винницкий технический профессиональный колледж с 2 905 заявлениями.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Следующие места заняли Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 2 797 заявлений, Житомирский агротехнический профессиональный колледж – 2 772 и Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника – 2 387.
Первую десятку замыкают Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования с 2 180 заявлениями и Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – с 2 171.
Что еще вошло в первую двадцатку?
Позиции с 11-й по 20-ю оказались значительно более плотными: разница между учебными заведениями здесь составляет всего несколько сотен заявлений. Житомирский технологический профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры получил 2 150 заявлений, а Днепровский транспортно-экономический профессиональный колледж – 2 143.
Далее следуют Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 2 130 заявлений, Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 2 085 и Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 2 071.
Более двух тысяч заявлений также получили Ровенский автотранспортный профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 2 052, Киевский профессиональный колледж связи – 2 045 и Житомирский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 2 028.
На 19-м месте оказался Морской профессиональный колледж имени А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" с 1 955 заявлениями, а двадцатку замкнул Специализированный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1 943 заявления.
Полный рейтинг 100 самых популярных колледжей
- Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт" – 4 110 заявлений.
- Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета – 3 571.
- Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 3 448.
- Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета – 3 051.
- Винницкий технический профессиональный колледж – 2 905.
- Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 2 797.
- Житомирский агротехнический профессиональный колледж – 2 772.
- Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника – 2 387.
- Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования – 2 180.
- Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – 2 171.
- Житомирский технологический профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры – 2 150.
- Днепровский транспортно-экономический профессиональный колледж – 2 143.
- Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 2 130.
- Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 2 085.
- Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 2 071.
- Ровенский автотранспортный профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 2 052.
- Киевский профессиональный колледж связи – 2 045.
- Житомирский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 2 028.
- Мореходный профессиональный колледж им. А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" – 1 955.
- Профессиональный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1 943.
- Киевский профессиональный колледж архитектуры, строительства и управления – 1 943.
- Киевский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 933.
- Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" – 1 901.
- Технолого-экономический профессиональный колледж Николаевского национального аграрного университета – 1 831.
- Технико-экономический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 767.
- Винницкий профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна Киевского национального университета строительства и архитектуры – 1 763.
- Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета – 1 732.
- Профессиональный колледж Университета короля Данила – 1 700.
- Технологический профессиональный колледж Государственного университета экономики и технологий – 1 623.
- Винницкий торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 542.
- Черкасский государственный профессиональный бизнес-колледж – 1 525.
- Технологический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 520.
- Одесский областной базовый медицинский профессиональный колледж – 1 506.
- Профессиональный довузовский колледж "ОПТИМА" – 1 477.
- Ровенский экономико-технологический профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 1 470.
- Винницкий профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 1 468.
- Галицкий профессиональный колледж имени Вячеслава Чорновола – 1 451.
- Хмельницкий торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 441.
- Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий Одесского национального университета имени И. И. Мечникова – 1 432.
- Профессиональный колледж технологий, бизнеса и права Волынского национального университета имени Леси Украинки – 1 418.
- Криворожский профессиональный колледж торговли и гостинично-ресторанного бизнеса – 1 418.
- Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова – 1 390.
- Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства – 1 389.
- Дрогобычский профессиональный колледж нефти и газа – 1 381.
- Львовский профессиональный колледж пищевой и перерабатывающей промышленности Национального университета пищевых технологий – 1 376.
- Краматорский профессиональный колледж промышленности, информационных технологий и бизнеса Донбасской государственной машиностроительной академии – 1 370.
- Профессиональный колледж Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича – 1 369.
- Ровенская медицинская академия – 1 354.
- Боярский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.
- Новокаховский профессиональный колледж Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного – 1 345.
- Киевский электромеханический профессиональный колледж – 1 341.
- Профессиональный колледж управления, экономики и права Полтавского государственного аграрного университета – 1 340.
- Автотранспортный профессиональный колледж Криворожского национального университета – 1 337.
- Черкасский политехнический профессиональный колледж – 1 315.
- Технический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 304.
- Ровенский профессиональный колледж информационных технологий – 1 299.
- Винницкий медицинский профессиональный колледж им. акад. Д. К. Заболотного – 1 298.
- Надворнянский профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 282.
- Запорожский электротехнический профессиональный колледж Национального университета "Запорожская политехника" – 1 282.
- Технолого-экономический профессиональный колледж Белоцерковского национального аграрного университета – 1 240.
- Профессиональный колледж "Образование" Открытого международного университета развития человека "Украина" – 1 240.
- Херсонский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" – 1 225.
- Львовский профессиональный колледж пищевых технологий и бизнеса Национального университета пищевых технологий – 1 219.
- Профессиональный колледж нефтегазовых технологий, инженерии и инфраструктуры сервиса Одесского национального технологического университета – 1 212.
- Ивано-Франковский медицинский профессиональный колледж – 1 209.
- Коломыйский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 194.
- Профессиональный колледж экономики и технологий Национального университета "Черниговская политехника" – 1 192.
- Каменский профессиональный медицинский колледж – 1 170.
- Киевский транспортно-экономический профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 165.
- Одесский мореходный профессиональный колледж морского и рыбопромышленного флота имени Алексея Соляника – 1 160.
- Естественно-гуманитарный профессиональный колледж Ужгородского национального университета – 1 157.
- Винницкий транспортный профессиональный колледж – 1 155.
- Житомирский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 154.
- Ирпенский профессиональный колледж экономики и права – 1 153.
- Ирпенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 152.
- Полтавский политехнический профессиональный колледж Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" – 1 151.
- Ковельский промышленно-экономический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета – 1 129.
- Львовский профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна – 1 124.
- Профессиональный колледж "Универсум" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко – 1 114.
- Аграрно-экономический профессиональный колледж Полтавского государственного аграрного университета – 1 114.
- Немишаевский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 099.
- Днепровский базовый профессиональный медицинский колледж – 1 089.
- Залещицкий профессиональный колледж имени Е. Храпливого Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 084.
- Харьковский компьютерно-технологический профессиональный колледж Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" – 1 072.
- Гусятинский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 1 070.
- Полтавский профессиональный колледж нефти и газа Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" – 1 061.
- Профессиональный колледж сварки и электроники имени Е. О. Патона – 1 060.
- Запорожский профессиональный колледж компьютерных технологий Национального университета "Запорожская политехника" – 1 043.
- Ровенский кооперативный экономико-правовой профессиональный колледж – 1 036.
- Глуховский агротехнический профессиональный колледж Сумского национального аграрного университета – 1 022.
- Профессиональный экономический колледж Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана – 1 018.
- Экономико-юридический профессиональный колледж Запорожского национального университета – 1 011.
- Новочорторийский технологико-экономический профессиональный колледж – 1 011.
- Мирогощанский аграрный профессиональный колледж – 988.
- Бахмутский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры – 988.
- Автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 975.
- Первомайский профессиональный колледж Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – 973.
- Червоноградский горно-экономический профессиональный колледж – 971.
- Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 963.
- Ровенский технический профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 959.