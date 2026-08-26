Рейтинг составлен на основе заявлений абитуриентов на программу "младший бакалавр" после 9 и 11 классов по всем формам обучения по состоянию на 20 августа 2026 года. Какие колледжи заняли первые места и что еще вошло в топ-100 – рассказываем далее.

Какие колледжи получили больше всего заявлений?

Лидером рейтинга стал Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт", куда поступило 4 110 заявлений. Из них 3 145 поступили от абитуриентов после 9 класса, еще 965 – после 11-го.

На втором месте оказался Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета с 3 571 заявлением, а третье место занял Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 3 448.

В первую пятерку также вошли Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета, получивший 3 051 заявление, и Винницкий технический профессиональный колледж с 2 905 заявлениями.

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Следующие места заняли Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 2 797 заявлений, Житомирский агротехнический профессиональный колледж – 2 772 и Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника – 2 387.

Первую десятку замыкают Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования с 2 180 заявлениями и Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – с 2 171.

Что еще вошло в первую двадцатку?

Позиции с 11-й по 20-ю оказались значительно более плотными: разница между учебными заведениями здесь составляет всего несколько сотен заявлений. Житомирский технологический профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры получил 2 150 заявлений, а Днепровский транспортно-экономический профессиональный колледж – 2 143.

Далее следуют Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 2 130 заявлений, Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 2 085 и Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 2 071.

Более двух тысяч заявлений также получили Ровенский автотранспортный профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 2 052, Киевский профессиональный колледж связи – 2 045 и Житомирский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 2 028.

На 19-м месте оказался Морской профессиональный колледж имени А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" с 1 955 заявлениями, а двадцатку замкнул Специализированный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1 943 заявления.

Полный рейтинг 100 самых популярных колледжей

  1. Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт" – 4 110 заявлений.
  2. Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета – 3 571.
  3. Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 3 448.
  4. Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета – 3 051.
  5. Винницкий технический профессиональный колледж – 2 905.
  6. Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 2 797.
  7. Житомирский агротехнический профессиональный колледж – 2 772.
  8. Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника – 2 387.
  9. Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования – 2 180.
  10. Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – 2 171.
  11. Житомирский технологический профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры – 2 150.
  12. Днепровский транспортно-экономический профессиональный колледж – 2 143.
  13. Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 2 130.
  14. Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 2 085.
  15. Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 2 071.
  16. Ровенский автотранспортный профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 2 052.
  17. Киевский профессиональный колледж связи – 2 045.
  18. Житомирский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 2 028.
  19. Мореходный профессиональный колледж им. А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" – 1 955.
  20. Профессиональный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1 943.
  21. Киевский профессиональный колледж архитектуры, строительства и управления – 1 943.
  22. Киевский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 933.
  23. Одесский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" – 1 901.
  24. Технолого-экономический профессиональный колледж Николаевского национального аграрного университета – 1 831.
  25. Технико-экономический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 767.
  26. Винницкий профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна Киевского национального университета строительства и архитектуры – 1 763.
  27. Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета – 1 732.
  28. Профессиональный колледж Университета короля Данила – 1 700.
  29. Технологический профессиональный колледж Государственного университета экономики и технологий – 1 623.
  30. Винницкий торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 542.
  31. Черкасский государственный профессиональный бизнес-колледж – 1 525.
  32. Технологический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 520.
  33. Одесский областной базовый медицинский профессиональный колледж – 1 506.
  34. Профессиональный довузовский колледж "ОПТИМА" – 1 477.
  35. Ровенский экономико-технологический профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 1 470.
  36. Винницкий профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 1 468.
  37. Галицкий профессиональный колледж имени Вячеслава Чорновола – 1 451.
  38. Хмельницкий торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 1 441.
  39. Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий Одесского национального университета имени И. И. Мечникова – 1 432.
  40. Профессиональный колледж технологий, бизнеса и права Волынского национального университета имени Леси Украинки – 1 418.
  41. Криворожский профессиональный колледж торговли и гостинично-ресторанного бизнеса – 1 418.
  42. Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова – 1 390.
  43. Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства – 1 389.
  44. Дрогобычский профессиональный колледж нефти и газа – 1 381.
  45. Львовский профессиональный колледж пищевой и перерабатывающей промышленности Национального университета пищевых технологий – 1 376.
  46. Краматорский профессиональный колледж промышленности, информационных технологий и бизнеса Донбасской государственной машиностроительной академии – 1 370.
  47. Профессиональный колледж Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича – 1 369.
  48. Ровенская медицинская академия – 1 354.
  49. Боярский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.
  50. Новокаховский профессиональный колледж Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного – 1 345.
  51. Киевский электромеханический профессиональный колледж – 1 341.
  52. Профессиональный колледж управления, экономики и права Полтавского государственного аграрного университета – 1 340.
  53. Автотранспортный профессиональный колледж Криворожского национального университета – 1 337.
  54. Черкасский политехнический профессиональный колледж – 1 315.
  55. Технический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 304.
  56. Ровенский профессиональный колледж информационных технологий – 1 299.
  57. Винницкий медицинский профессиональный колледж им. акад. Д. К. Заболотного – 1 298.
  58. Надворнянский профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 282.
  59. Запорожский электротехнический профессиональный колледж Национального университета "Запорожская политехника" – 1 282.
  60. Технолого-экономический профессиональный колледж Белоцерковского национального аграрного университета – 1 240.
  61. Профессиональный колледж "Образование" Открытого международного университета развития человека "Украина" – 1 240.
  62. Херсонский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" – 1 225.
  63. Львовский профессиональный колледж пищевых технологий и бизнеса Национального университета пищевых технологий – 1 219.
  64. Профессиональный колледж нефтегазовых технологий, инженерии и инфраструктуры сервиса Одесского национального технологического университета – 1 212.
  65. Ивано-Франковский медицинский профессиональный колледж – 1 209.
  66. Коломыйский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1 194.
  67. Профессиональный колледж экономики и технологий Национального университета "Черниговская политехника" – 1 192.
  68. Каменский профессиональный медицинский колледж – 1 170.
  69. Киевский транспортно-экономический профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 165.
  70. Одесский мореходный профессиональный колледж морского и рыбопромышленного флота имени Алексея Соляника – 1 160.
  71. Естественно-гуманитарный профессиональный колледж Ужгородского национального университета – 1 157.
  72. Винницкий транспортный профессиональный колледж – 1 155.
  73. Житомирский автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального транспортного университета – 1 154.
  74. Ирпенский профессиональный колледж экономики и права – 1 153.
  75. Ирпенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 152.
  76. Полтавский политехнический профессиональный колледж Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" – 1 151.
  77. Ковельский промышленно-экономический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета – 1 129.
  78. Львовский профессиональный колледж строительства, архитектуры и дизайна – 1 124.
  79. Профессиональный колледж "Универсум" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко – 1 114.
  80. Аграрно-экономический профессиональный колледж Полтавского государственного аграрного университета – 1 114.
  81. Немишаевский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 099.
  82. Днепровский базовый профессиональный медицинский колледж – 1 089.
  83. Залещицкий профессиональный колледж имени Е. Храпливого Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1 084.
  84. Харьковский компьютерно-технологический профессиональный колледж Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" – 1 072.
  85. Гусятинский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя – 1 070.
  86. Полтавский профессиональный колледж нефти и газа Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" – 1 061.
  87. Профессиональный колледж сварки и электроники имени Е. О. Патона – 1 060.
  88. Запорожский профессиональный колледж компьютерных технологий Национального университета "Запорожская политехника" – 1 043.
  89. Ровенский кооперативный экономико-правовой профессиональный колледж – 1 036.
  90. Глуховский агротехнический профессиональный колледж Сумского национального аграрного университета – 1 022.
  91. Профессиональный экономический колледж Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана – 1 018.
  92. Экономико-юридический профессиональный колледж Запорожского национального университета – 1 011.
  93. Новочорторийский технологико-экономический профессиональный колледж – 1 011.
  94. Мирогощанский аграрный профессиональный колледж – 988.
  95. Бахмутский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры – 988.
  96. Автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 975.
  97. Первомайский профессиональный колледж Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – 973.
  98. Червоноградский горно-экономический профессиональный колледж – 971.
  99. Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета – 963.
  100. Ровенский технический профессиональный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования – 959.