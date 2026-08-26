Рейтинг сформували за заявами вступників на фахового молодшого бакалавра після 9 та 11 класів за всіма формами навчання станом на 20 серпня 2026 року. Які коледжі опинилися на перших місцях та хто ще увійшов до топ-100 – розповідаємо далі.
Які коледжі отримали найбільше заяв?
Лідером рейтингу став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут", куди подали 4 110 заяв. Із них 3 145 надійшли від вступників після 9 класу, ще 965 – після 11-го.
На другому місці опинився Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету з 3 571 заявою, а третє посів Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 3 448.
До першої п'ятірки також увійшли Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, який отримав 3 051 заяву, та Вінницький технічний фаховий коледж із 2 905 заявами.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наступні місця посіли Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 2 797 заяв, Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 772 та Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 2 387.
Першу десятку завершили Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування з 2 180 заявами та Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – з 2 171.
Хто ще потрапив до першої двадцятки?
Позиції з 11-ї до 20-ї виявилися значно щільнішими: різниця між закладами тут становить лише кілька сотень заяв. Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури отримав 2 150 заяв, а Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 2 143.
Далі йдуть Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 2 130 заяв, Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 2 085 та Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 2 071.
Понад дві тисячі заяв також отримали Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 2 052, Київський фаховий коледж зв'язку – 2 045 та Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 2 028.
На 19-й позиції розташувався Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" з 1 955 заявами, а двадцятку замкнув Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" – 1 943 заяви.
Повний рейтинг 100 найпопулярніших коледжів
- Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут" – 4 110 заяв.
- Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету – 3 571.
- Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 3 448.
- Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету – 3 051.
- Вінницький технічний фаховий коледж – 2 905.
- Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 2 797.
- Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 772.
- Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 2 387.
- Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування – 2 180.
- Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 2 171.
- Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури – 2 150.
- Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 2 143.
- Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 2 130.
- Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 2 085.
- Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 2 071.
- Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 2 052.
- Київський фаховий коледж зв'язку – 2 045.
- Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 2 028.
- Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" – 1 955.
- Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" – 1 943.
- Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління – 1 943.
- Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 933.
- Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" – 1 901.
- Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету – 1 831.
- Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 767.
- Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури – 1 763.
- Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету – 1 732.
- Фаховий коледж Університету Короля Данила – 1 700.
- Технологічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій – 1 623.
- Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 542.
- Черкаський державний фаховий бізнес-коледж – 1 525.
- Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 520.
- Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж – 1 506.
- Фаховий передвищий коледж "ОПТІМА" – 1 477.
- Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 1 470.
- Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 1 468.
- Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола – 1 451.
- Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 441.
- Одеський фаховий коледж комп'ютерних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – 1 432.
- Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки – 1 418.
- Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу – 1 418.
- Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – 1 390.
- Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства – 1 389.
- Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу – 1 381.
- Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій – 1 376.
- Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії – 1 370.
- Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – 1 369.
- Рівненська медична академія – 1 354.
- Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 348.
- Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – 1 345.
- Київський електромеханічний фаховий коледж – 1 341.
- Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету – 1 340.
- Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету – 1 337.
- Черкаський політехнічний фаховий коледж – 1 315.
- Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 304.
- Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій – 1 299.
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного – 1 298.
- Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 282.
- Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету "Запорізька політехніка" – 1 282.
- Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету – 1 240.
- Фаховий коледж "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" – 1 240.
- Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" – 1 225.
- Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій – 1 219.
- Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету – 1 212.
- Івано-Франківський медичний фаховий коледж – 1 209.
- Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 194.
- Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету "Чернігівська політехніка" – 1 192.
- Кам'янський фаховий медичний коледж – 1 170.
- Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 165.
- Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені Олексія Соляника – 1 160.
- Природничо-гуманітарний фаховий коледж Ужгородського національного університету – 1 157.
- Вінницький транспортний фаховий коледж – 1 155.
- Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 154.
- Ірпінський фаховий коледж економіки та права – 1 153.
- Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 152.
- Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" – 1 151.
- Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету – 1 129.
- Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну – 1 124.
- Фаховий коледж "Універсум" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка – 1 114.
- Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету – 1 114.
- Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 099.
- Дніпровський базовий фаховий медичний коледж – 1 089.
- Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 084.
- Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" – 1 072.
- Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 1 070.
- Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" – 1 061.
- Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є. О. Патона – 1 060.
- Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" – 1 043.
- Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж – 1 036.
- Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету – 1 022.
- Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана – 1 018.
- Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету – 1 011.
- Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж – 1 011.
- Мирогощанський аграрний фаховий коледж – 988.
- Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури – 988.
- Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 975.
- Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 973.
- Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж – 971.
- Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 963.
- Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 959.