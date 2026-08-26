Рейтинг сформували за заявами вступників на фахового молодшого бакалавра після 9 та 11 класів за всіма формами навчання станом на 20 серпня 2026 року. Які коледжі опинилися на перших місцях та хто ще увійшов до топ-100 – розповідаємо далі.

Які коледжі отримали найбільше заяв?

Лідером рейтингу став Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут", куди подали 4 110 заяв. Із них 3 145 надійшли від вступників після 9 класу, ще 965 – після 11-го.

На другому місці опинився Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету з 3 571 заявою, а третє посів Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 3 448.

До першої п'ятірки також увійшли Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, який отримав 3 051 заяву, та Вінницький технічний фаховий коледж із 2 905 заявами.

Наступні місця посіли Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 2 797 заяв, Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 772 та Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 2 387.

Першу десятку завершили Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування з 2 180 заявами та Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – з 2 171.

Хто ще потрапив до першої двадцятки?

Позиції з 11-ї до 20-ї виявилися значно щільнішими: різниця між закладами тут становить лише кілька сотень заяв. Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури отримав 2 150 заяв, а Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 2 143.

Далі йдуть Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 2 130 заяв, Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 2 085 та Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 2 071.

Понад дві тисячі заяв також отримали Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 2 052, Київський фаховий коледж зв'язку – 2 045 та Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 2 028.

На 19-й позиції розташувався Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" з 1 955 заявами, а двадцятку замкнув Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" – 1 943 заяви.

Повний рейтинг 100 найпопулярніших коледжів

  1. Фаховий коледж "КАІ ТЕХ" Національного університету "Київський авіаційний інститут" – 4 110 заяв.
  2. Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету – 3 571.
  3. Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 3 448.
  4. Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету – 3 051.
  5. Вінницький технічний фаховий коледж – 2 905.
  6. Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 2 797.
  7. Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 2 772.
  8. Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 2 387.
  9. Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування – 2 180.
  10. Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 2 171.
  11. Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури – 2 150.
  12. Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 2 143.
  13. Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 2 130.
  14. Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 2 085.
  15. Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 2 071.
  16. Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 2 052.
  17. Київський фаховий коледж зв'язку – 2 045.
  18. Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 2 028.
  19. Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" – 1 955.
  20. Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" – 1 943.
  21. Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління – 1 943.
  22. Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 933.
  23. Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" – 1 901.
  24. Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету – 1 831.
  25. Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 767.
  26. Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури – 1 763.
  27. Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету – 1 732.
  28. Фаховий коледж Університету Короля Данила – 1 700.
  29. Технологічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій – 1 623.
  30. Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 542.
  31. Черкаський державний фаховий бізнес-коледж – 1 525.
  32. Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 520.
  33. Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж – 1 506.
  34. Фаховий передвищий коледж "ОПТІМА" – 1 477.
  35. Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 1 470.
  36. Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 1 468.
  37. Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола – 1 451.
  38. Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1 441.
  39. Одеський фаховий коледж комп'ютерних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – 1 432.
  40. Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки – 1 418.
  41. Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу – 1 418.
  42. Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – 1 390.
  43. Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства – 1 389.
  44. Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу – 1 381.
  45. Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій – 1 376.
  46. Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії – 1 370.
  47. Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – 1 369.
  48. Рівненська медична академія – 1 354.
  49. Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 348.
  50. Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – 1 345.
  51. Київський електромеханічний фаховий коледж – 1 341.
  52. Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету – 1 340.
  53. Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету – 1 337.
  54. Черкаський політехнічний фаховий коледж – 1 315.
  55. Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 304.
  56. Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій – 1 299.
  57. Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного – 1 298.
  58. Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 282.
  59. Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету "Запорізька політехніка" – 1 282.
  60. Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету – 1 240.
  61. Фаховий коледж "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" – 1 240.
  62. Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" – 1 225.
  63. Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій – 1 219.
  64. Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету – 1 212.
  65. Івано-Франківський медичний фаховий коледж – 1 209.
  66. Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1 194.
  67. Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету "Чернігівська політехніка" – 1 192.
  68. Кам'янський фаховий медичний коледж – 1 170.
  69. Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 165.
  70. Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені Олексія Соляника – 1 160.
  71. Природничо-гуманітарний фаховий коледж Ужгородського національного університету – 1 157.
  72. Вінницький транспортний фаховий коледж – 1 155.
  73. Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету – 1 154.
  74. Ірпінський фаховий коледж економіки та права – 1 153.
  75. Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 152.
  76. Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" – 1 151.
  77. Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету – 1 129.
  78. Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну – 1 124.
  79. Фаховий коледж "Універсум" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка – 1 114.
  80. Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету – 1 114.
  81. Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 099.
  82. Дніпровський базовий фаховий медичний коледж – 1 089.
  83. Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1 084.
  84. Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" – 1 072.
  85. Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 1 070.
  86. Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" – 1 061.
  87. Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є. О. Патона – 1 060.
  88. Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" – 1 043.
  89. Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж – 1 036.
  90. Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету – 1 022.
  91. Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана – 1 018.
  92. Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету – 1 011.
  93. Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж – 1 011.
  94. Мирогощанський аграрний фаховий коледж – 988.
  95. Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури – 988.
  96. Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 975.
  97. Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 973.
  98. Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж – 971.
  99. Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 963.
  100. Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 959.