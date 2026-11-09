Найкращий виш – не з Києва: оприлюднили рейтинг університетів України 2026

Освітній портал Education.ua оприлюднив щорічний рейтинг закладів вищої освіти України. Він сформований за результатами вступної кампанії, а також показниками наукової, дослідницької та освітньо-педагогічної діяльності університетів.

Цей рейтинг має допомагати вступникам обрати свій виш, зазначає Education.ua. Які показники врахували в рейтингу Для створення рейтингу вишів врахували такі параметри: Ліцензований обсяг (скільки здобувачів освіти заклад має право прийняти на навчання).

Кількість поданих заяв і середній конкурсний бал вступників.

Співвідношення студентів до викладачів .

Кількість викладачів з науковим ступенем.

Індекс Гірша (h-index) (наукова активність закладу з огляду на кількість наукових публікацій і цитувань).

Кількість патентів (рівень інноваційної та прикладної наукової діяльності).

Інтерес до закладу. Як виші розташувалися у рейтингу 1. Національний університет «Львівська політехніка» 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) 3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 4. Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) 5. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 6. Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) 7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) 8. Український державний університет науки і технологій (УДУНТ) 9. Національний університет «Київський авіаційний інститут» 10. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (КНУ) 11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) 12. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ) 13. Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) 14. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (ОНУ) 15. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) 16. Ужгородський національний університет (УжНУ) 17. Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ) 18. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) 19. Державне некомерційне товариство Львівський національний медичний університет імені Короля Данила 20. Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» 21. Український державний університет імені Михайла Драгоманова 22. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮУ) 23. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП») 24. Національний університет «Одеська політехніка» 25. Сумський державний університет (СумДУ) 26. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 27. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) 28. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія музики» Дніпропетровської обласної ради 29. Національний університет «Одеська юридична академія» (НУ ОЮА) 30. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 31. Харківський національний медичний університет (ХНМУ) 32. Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра (КМАМ) 33. Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) 34. Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) 35. Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) 36. Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ) 37. Запорізький національний університет (ЗНУ) 38. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ) 39. Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського (ХНУМ) 40. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) 41. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (ЗДМФУ) 42. Український католицький університет (УКУ) 43. Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 44. Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (ТНМУ) 45. Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) 46. Дніпровський державний медичний університет (ДДМУ) 47. Полтавський державний медичний університет (ПДМУ) 48. Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ) 49. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової (ОНМА) 50. Національна музична академія України 51. Буковинський державний медичний університет (БДМУ) 52. Луцький національний технічний університет (ЛНТУ) 53. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) 54. Університет «Київська школа економіки» 55. Харківська школа архітектури (ХША) 56. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка (ЛНМА) 57. Державний біотехнологічний університет 58. Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКМ) 59. Міжнародний університет (МУ) 60. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 61. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ) 62. Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ) 63. Донецький національний медичний університет (ДНМУ) 64. Харківська державна академія культури (ХДАК) 65. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (КМАЕЦМ) 66. Приватний заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» (АКНМ) 67. Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 68. Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) 69. Косівський державний інститут декоративного мистецтва 70. Національний університет «Запорізька політехніка» 71. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 72. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 73. Національний університет харчових технологій (НУХТ) 74. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (ТНПУ) 75. Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) 76. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 77. Одеський національний морський університет (ОНМУ) 78. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) 79. Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 80. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького (ЛНУВМБ) 81. Арт-академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі 82. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) 83. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (ЛНУ) 84. Хмельницький національний університет (ХНУ) 85. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧНУ) 86. Національний фармацевтичний університет (НФаУ) 87. Луганський державний медичний університет (ЛДМУ) 88. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) 89. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ) 90. Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА) 91. Одеський національний технологічний університет (ОНТУ) 92. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) 93. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) 94. Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) 95. Національний транспортний університет (НТУ) 96. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 97. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) 98. Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) 99. Полтавський державний аграрний університет (ПДАУ) 100. Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) 101. Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) 102. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 103. Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» (КМУ) 104. Державний університет «Житомирська політехніка» (ДУЖП) 105. Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного (ТДАТУ) 106. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ) 107. Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ) 108. Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) 109. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) 110. Сумський національний аграрний університет (СНАУ) 111. Криворізький національний університет (КНУ) 112. Донецький національний університет імені Василя Стуса 113. Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ) 114. Черкаська медична академія 115. Херсонський державний університет (ХДУ) 116. Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) 117. Національний університет фізичного виховання і спорту (НУФВС) 118. Приватний вищий навчальний заклад Шенгенський університет 119. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (МДПУ) 120. Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 121. Європейський медичний університет 122. Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) 123. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) 124. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (НДУ) 125. Національний університет «Острозька академія» (НаУОА) 126. Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) 127. Уманський національний університет 128. Зіґмунд Фройд Університет Україна 129. Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК) 130. Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради 131. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 132. Сумський державний педагогічний університет 133. Національний університет «Чернігівська політехніка» (НУ ЧП) 134. Закарпатська академія мистецтв (ЗАМ) 135. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (К-ПНУ) 136. Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» 137. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» 138. Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ) 139. Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) 140. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (ХГУ НУА) 141. Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» 142. Харківський університет 143. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (ЛДУФК) 144. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 145. Херсонська державна морська академія (ХДМА) 146. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку (ДУІТЗ) 147. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (НУЧК) 148. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 149. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради 150. Маріупольський державний університет (МДУ) 151. Університет митної справи та фінансів (УМСФ) 152. Державний податковий університет (ДПУ) 153. Білоцерківський національний аграрний університет 154. Київський університет культури (КУК) 155. Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (АНУ) 156. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (КЗ «ХГПА») 157. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ) 158. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (ІДГУ) 159. Вищий духовний навчальний заклад «Таврійський християнський інститут» 160. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (УМО) 161. Харківський технологічний університет ШАГ 162. Херсонський державний аграрно-економічний університет (ХДАЕУ) 163. Українська державна льотна академія (УДЛА) 164. Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет» 165. Університет Григорія Сковороди в Переяславі 166. Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) 167. Класичний приватний університет (КПУ) 168. Приватний заклад вищої освіти «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я» (ДІМЗ) 169. Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) 170. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 171. Університет медицини та соціальних наук 172. Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 173. Вищий навчальний заклад «Київська Академія прикладних мистецтв» (КАПМ) 174. Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) 175. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (ЦДУ) 176. Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) 177. Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) 178. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 179. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету (МІДМУ КПУ) 180. Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (СФ ХНУВС) 181. Відокремлений структурний підрозділ Миколаївський інститут розвитку людини закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 182. Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 183. Львівський державний університет внутрішніх справ (ЛьвДУВС) 184. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУБЖД) 185. Українсько-американський університет Конкордія 186. Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) 187. Національна академія внутрішніх справ 188. Університет «КРОК» 189. Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ) 190. Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Камʼянець-Подільський державний інститут» 191. Київський міжнародний університет (КиМУ) 192. Вінницький національний аграрний університет 193. Львівський медичний університет (ЛМУ), ВПНЗ 194. Приватний вищий навчальний заклад «Академія морських наук та інновацій» 195. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 196. ІТ Степ Університет 197. Університет сучасних знань (УСЗ) 198. Технічний університет «Метінвест політехніка» 199. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 200. ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»» 201. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (УУ) 202. Релігійна організація Київська Трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви 203. Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) 204. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (ХГПА) 205. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (НПУ) 206. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (ХУУП) 207. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ) 208. Поліський національний університет 209. Відокремлений структурний підрозділ Полтавський інститут економіки і права закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 210. Міжнародний університет бізнесу і права (МУБіП) 211. Дніпровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС) 212. Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ) 213. Київський університет права НАН України (КУП НАНУ) 214. Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) 215. Європейський університет (ЄУ) 216. Відокремлений структурний підрозділ Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ) закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 217. Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 218. Державний університет економіки і технологій (ДУЕТ) 219. Відокремлений структурний підрозділ Рівненський інститут закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 220. Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна» (ВСЕІ) 221. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 222. Інститут психології і підприємництва (ІПП) 223. Пенітенціарна академія України (ПАУ) 224. Миколаївська філія Приватного вищого навчального закладу Європейський університет 225. ВНЗ «Національна академія управління» (ВНЗ «НАУ») 226. Релігійна організація «Українська євангельська теологічна семінарія союзу вільних церков християн євангельської віри України» 227. Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» 228. Університет Короля Данила (УКД) 229. КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 230. Дніпровський гуманітарний університет (ДГУ) 231. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ) 232. Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 233. Комунальний заклад вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради 234. Київський інститут бізнесу та технологій (КІБіТ) 235. Придунайська філія Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ПФ МАУП) 236. Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 237. Заклад вищої освіти «Університет трансформації майбутнього» 238. Харківський інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (МАУП) 239. Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (МГПІ «Бейт-Хана») 240. Український гуманітарний інститут (УГІ) 241. Львівський університет бізнесу та права (ЛУБП) 242. Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України 243. Neoversity, університет сучасних технологій 244. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» (НУБіП «БАІ») 245. Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 246. Карпатський університет імені Августина Волошина (КаУ) 247. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Центральноукраїнський інститут розвитку людини 248. Дніпровський технологічний університет ШАГ 249. Донецький державний університет внутрішніх справ (ДонДУВС) 250. Відокремлений структурний підрозділ «Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету» 251. Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 252. Київська православна богословська академія (КПБА) 253. Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» (ЛІМ) 254. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Луцький інститут розвитку людини (ЛІРоЛ) 255. Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА) 256. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницький інститут соціальних технологій» 257. Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 258. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка (КОГПА) 259. Шосткінський інститут Сумського державного університету (СумДУ) 260. Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (ВТЕІ ДТЕУ) 261. Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» 262. Київський університет інтелектуальної власності та права 263. Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 264. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (ЕТІ) 265. Херсонський інститут «Міжрегіональної Академії управління персоналом» (МАУП) 266. Приватний заклад вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» 267. Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 268. Житомирський медичний інститут 269. Вінницький фінансово-економічний університет (ВФЕУ) 270. Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екології економіки і права» 271. Київський університет туризму, економіки та права (КУТЕП) 272. Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) 273. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 274. Приватний заклад вищої «Камʼянець-Подільський податковий інститут» 275. Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (КУРВ) 276. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ) 277. Університет глобальних стратегій «Альтера» 278. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» Житомирський інститут 279. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (ВП НУБІП України «НАІ») 280. Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) 281. Чернівецький інститут «Одеська юридична академія» 282. Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 283. Заклад вищої освіти «Академія рекреаційних технологій і права» (АРТіП) 284. Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 285. Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету (ВННІЕ ЗУНУ) 286. Приватний вищий навчальний заклад «Херсонський економічно-правовий інститут» (ПВНЗ «ХЕПІ») 287. Відокремлений підрозділ «Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» 288. Криворізький відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ) 289. Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій (КІБіТ) 290. Хмельницька торговельно-економічна академія 291. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету 292. Волинська православна богословська академія (ВПБА) 293. Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»» (МАУП) 294. Університет економіки і підприємництва (УЕП) 295. Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» (ДФ МіБ КУК) 296. Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника (КІПНУ) 297. Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (ЧТЕІ ДТЕУ) 298. Івано-Франківський інститут Одеська юридична академія 299. Університет новітніх технологій (УНТ) 300. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Новокаховський гуманітарний інститут» 301. Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету 302. Північноукраїнський інститут імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 303. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Білоцерківський інститут економіки та управління» 304. Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) 305. Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП (БІММ МАУП) 306. Вищий навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» 307. Вінницький кооперативний інститут (ВКІ) 308. Львівська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 309. Київський кооперативний інститут бізнесу і права 310. Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 311. Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний університет» 312. Приватний вищий навчальний заклад Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 313. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Дубенська філія (ДФ ОМУРЛ) 314. Криворізька філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 315. Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом» (МАУП) 316. Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (ІІО КНУБА) 317. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету 318. Рівненська філія Європейського університету (ЄУ) 319. Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (УТЕІ ДТЕУ) 320. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Карпатський інститут підприємництва» 321. Черкаський економіко-правовий інститут Київського університету інтелектуальної власності та права 322. Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук 323. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (МКУ) 324. Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Житомирський економіко-гуманітарний інститут» 325. Національна академія Служби безпеки України 326. Уманська філія Європейського університету (ЄУ).