Де та коли шукати рейтингові списки до аспірантури 2026 та чи потрібно поспішати з цим

Для вступників до аспірантури рейтингові списки – це головний орієнтир після завершення всіх випробувань. Саме вони визначають місце кожного кандидата в конкурсному відборі та показують, хто рекомендований до зарахування.

Після завершення вступних випробувань одним із найважливіших етапів вступної кампанії стає оприлюднення рейтингових списків. Розповідаємо, коли з'являться рейтингові списки у 2026 році, де їх шукати та на що звернути увагу, з посиланням на Міносвіти.

Коли оприлюднять рейтингові списки до аспірантури?

Строки вступної кампанії до аспірантури у 2026 році офіційно продовжено. Відповідне рішення ухвалило Міністерство освіти і науки України, щоб розширити можливості для вступників і забезпечити комфортніше проходження всіх етапів конкурсного відбору.

Оновлений графік вступу:

7 вересня до 18:00 – подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

– подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності; 8 – 21 вересня – вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання;

– вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання; з 22 вересня – надання рекомендацій до зарахування;

– надання рекомендацій до зарахування; до 26 вересня – оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;

– оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування; до 28 вересня – зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.

Крім того, університети отримали можливість провести додатковий набір на контрактну форму навчання (заочну або вечірню). Він може розпочатися не раніше 29 вересня, а строки визначатимуться правилами прийому кожного закладу освіти. Водночас зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв і в будь-якому разі – до 15 жовтня.

Що потрібно знати вступникам?

Основна сесія ЄВІ та ЄВВ вже завершилася. Результати тестування за шкалою 100 – 200 балів учасники отримають до 7 серпня у своїх персональних кабінетах.

Для тих, хто не зміг скласти випробування під час основної сесії, передбачена додаткова сесія ЄВІ та ЄВВ, яка відбудеться 24 – 28 серпня. Її результати буде оприлюднено до 4 вересня.

Після цього всі вступники складають вступний іспит зі спеціальності, який є обов'язковим незалежно від наявності спеціальних умов вступу. Саме цей іспит має найбільшу вагу під час конкурсного відбору – 60 % конкурсного бала. Ще 20 % становить результат ЄВІ та 20 % – результат ЄВВ.

Водночас заклади вищої освіти можуть передбачити додаткові випробування, зокрема співбесіди, презентацію дослідницької пропозиції або оцінювання наукових досягнень. Перелік таких етапів визначається правилами прийому конкретного університету.

Де шукати рейтингові списки?

На відміну від результатів ЄВІ та ЄВВ, рейтингові списки до аспірантури не публікуються в одному загальнодержавному реєстрі. Кожен заклад вищої освіти розміщує їх самостійно.

Переглянути результати можна:

на офіційному сайті університету або наукової установи;

на сторінці приймальної комісії;

в особистому електронному кабінеті вступника, де відображається статус заяви та рекомендація до зарахування.

Після появи рейтингових списків вступникам до аспірантури рекомендують регулярно перевіряти сайт університету, особистий електронний кабінет і повідомлення приймальної комісії. Саме там публікується інформація про рекомендацію до зарахування, строки подання документів та інші організаційні питання.

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На що звернути увагу в рейтинговому списку?

Після оприлюднення рейтингу варто звертати увагу не лише на своє місце серед інших вступників.

Не менш важливими є:

статус заяви;

наявність рекомендації до зарахування;

строки виконання вимог для зарахування, визначені університетом.

Якщо біля вашого прізвища зазначено, що ви рекомендовані до зарахування, необхідно вчасно підтвердити намір навчатися та виконати всі вимоги приймальної комісії.

Коли ж рекомендації немає – чи є шанс вступити? Так. Відсутність рекомендації в перший день оприлюднення рейтингових списків не завжди означає остаточну відмову. Якщо окремі вступники не підтвердять намір навчатися або не виконають вимоги до зарахування у встановлений строк, університет може оновити рейтингові списки та надати рекомендації наступним за рейтингом кандидатам.

Рейтингові списки до аспірантури – це ключовий етап конкурсного відбору, адже саме вони визначають, хто отримає рекомендацію до зарахування.