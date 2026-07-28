Не "резина": більшість автомобілістів роблять помилку, коли кажуть про шини

Щоразу, коли настає сезон зміни шин, у розмовах знову з'являється слово "резина". Проте українською мовою автомобілі "перевзувають" зовсім не в резину.

Слово "резина" настільки звичне в повсякденному мовленні, що багато хто навіть не замислюється, чи є воно українським. Розповідаємо про нього з посиланням на пояснення Віктора Дяченка.

Як правильно українською – гума чи резина?

Є слова, які настільки міцно закріпилися в повсякденному мовленні, що ми перестаємо помічати їхнє походження. Одне з них – "резина". Але чи знали ви, що українська мова має власну назву цього еластичного матеріалу, яка існує вже не одне століття?

Ми говоримо "зимова резина", "резинові чоботи", "резинка для волосся"... Проте сучасна українська літературна норма пропонує інші слова. Які саме? Розберімося. У більшості випадків українською слід казати "гума".

Наприклад:

зимова гума ;

автомобільні шини з літньої гуми;

гумові чоботи;

гумова рукавичка.

Звідки походять слова "гума" і "резина"?

Слово "гума" має цікаву історію. Воно прийшло до української через польську – guma із латинської gummi, а ще раніше – з давньогрецького kómmi, що означало камедь, тобто природну клейку речовину, яку отримували з дерев.

Коли в Європі навчилися обробляти каучук, назва "гума" перейшла і на новий еластичний матеріал. Саме тому сьогодні цим словом називають і матеріал, і вироби, виготовлені з нього.

Чому виникла плутанина між гумою і резиною? Слово "резина" походить теж від латинського resina – "смола". Через західноєвропейські мови, зокрема французьку – résine, воно потрапило до російської, де стало основною назвою еластичного матеріалу.

В українській мові ж історично закріпилося саме слово – гума, тому саме воно є нормативним. Хоча зауважимо, що обидва слова ви знайдете у словниках.

Подібна ситуація зі словами "ковдра" і "одіяло", ми знаємо обидва слова, вони є у словниках, але одне – питоме і традиційне, а інше – поступово нав'язане.

Чи є різниця між "гумка" і "резинка"?

Цікаво, що в українській мові користуються іншими, зменшувально-пестливими словами – резинка та гумка, для позначення певних предметів. І тут уже обидва слова є в нашій мові, але у них різні сфери використання.

Мовознавці наголошують, зокрема Ольга Васильєва та Олександр Авраменко, що слід розрізняти, що називати словом резинка, а що – гумка.

Якщо йдеться про аксесуар для волосся чи еластичну стрічку для одягу або тип в'язання, то їх варто називати – резинка.

А от "гумкою" слід називати:

гумку канцелярську;

гумку жувальну (жуйка);

стирачку чи ластик (предмет для стирання олівця) теж – гумка.

Хоча, Олександр Авраменко наголошує, що "резинка" може сприйматися як росіянізм, і пропонує замінити слово на "стяжка". Втім, це слово є в українській мові як будівельний термін чи промисловий – стяжка підлоги чи пластикові ремінці-стяжки.

Яка різниця між "гумка" і "резинка": дивіться відео

Тепер ви точно знаєте, що як називати, тому не плутайте і говоріть українською!