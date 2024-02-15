"Київ, Львів – російські, українки – прибиральниці": учнів в Італії "накачують" пропагандою РФ

Учні в Італії отримують на уроках спотворену й неправдиву інформацію про Україну. Річ у тому, що окремі підручники у місцевих школах містять російську пропаганду.

Так, учні черпають інформацію про "приєднану Україну до території Росії", "комунізм як інструмент збереження миру" тощо. Про це розповіла українська користувачка мережі X (Twitter) під ніком Gyruum.

Дивіться також МОН планує створити інформаційний іміджевий центр для українських учнів-біженців

Італійські учні черпають з підручників російську пропаганду

Так, користувачка продемонструвала, що у різних навчальних посібниках є неправдива інформація про Україну та українців.

Сьогодні ми розглянемо деякі італійські шкільні підручники, які залишають гіркий присмак російської пропаганди. Географія з перекрученими фактами, переписана історія, де Україна знову бореться з дезінформацією,

– мовиться у дописі.



Російська пропаганда в італійських підручниках / Фото з твітера користувачки Gyruum

Нашу державу в підручниках в Італії позначили як частину "російського регіону". А незаконно окупований Крим неодноразово постає частиною Росії.

В абзаці підручника "Namaskar 2 by Alberto Fré, DeA, 2019" про Україну домінує слово Росія. Київ при цьому назвали "найстарішим містом на території Росії, а на його вулицях і в будівлях – типовий радянський монументалізм".

Ці підручники отримали шквал критики, а посольство України направило відповідного листа. Після цього до підручника внесли правки: у новому виданні за 2022 рік регіон називається Північно-Східний. Однак територія Росії все ж включає Україну та Крим, зазначає "Обозреватель".

Але дописувачка каже, що з підручника учні дізнаються, що "між українськими регіонами точиться громадянська війна".





Російська пропаганда в італійських підручниках / Фото з твітера користувачки Gyruum

А підручник "Katmandu 2, Gabriella Porino, Lattes, 2017" стверджує, що український уряд з 1991 року до сьогодні абсолютно корумпований. Тут зазначено, що є руси-українці, які завжди хотіли бути частиною Росії.

Оновлена версія книжки "Aral 2, G. Porino, Lattes, 2022" розповідає вже про "подорож Росією, а точніше до "Львова", "Харкова" та "Риги".

Також у підручниках можна знайти інформацію про те, що "українська культура – похідна від російської", а "українські жінки приїжджають до Італії, аби стати прибиральницями та доглядальницями".

У підручнику "Atlante Geografico di base, Libreria Geografica, 2022" мовиться про громадянську війну, референдум, а також про те, що Київ – перша столиця російської території. Потім приходить "спасіння": саме комунізм зберіг мир між народами.