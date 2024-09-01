Праздник не в учебном заведении: как правильно на украинском рассказать о Дне знаний

2 сентября в школах Украины стартует новый учебный год. Поэтому ученики прощаются с летним отдыхом и готовятся к получению новых знаний.

В части школ накануне, 1 сентября, состоятся праздничные линейки по случаю начала нового учебного года. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не испортить праздник суржиком.

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Как правильно на украинском рассказать о Дне знаний

У восемьдесят первой подборке подскажем вам, как без ошибок рассказать о праздновании 1 сентября. В частности, подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять и слышать, и поможем их заменить правильными соответствиями.

День знаній – День знань;

сентябрь – вересень;

учьоба – навчання;

учбовий заклад – заклад освіти;

Так, школьники празднуют День знаний 1 сентября, а возвращаются на учебу в свое учебное заведение на следующий день.

займатися – навчатися;

учебний год – навчальний рік;

отримувати освіту – здобувати освіту;

Будут учиться/получать новые знания официально до 30 сентября 2025 года – именно тогда закончится этот учебный год.

празнік – свято;

учителя – учителі;

ученикі – учні;

бувші ученики – колишні учні;

родітєлі – батьки;

На праздник придут ученики, учителя, родители и даже бывшие ученики.

вітати, поздоровляти;

Они будут поздравлять учеников с началом нового учебного года и благодарить украинских защитников за то, что те защищают наше государство от врага.