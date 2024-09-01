Праздник не в учебном заведении: как правильно на украинском рассказать о Дне знаний
2 сентября в школах Украины стартует новый учебный год. Поэтому ученики прощаются с летним отдыхом и готовятся к получению новых знаний.
В части школ накануне, 1 сентября, состоятся праздничные линейки по случаю начала нового учебного года. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не испортить праздник суржиком.
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Как правильно на украинском рассказать о Дне знаний
У восемьдесят первой подборке подскажем вам, как без ошибок рассказать о праздновании 1 сентября. В частности, подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять и слышать, и поможем их заменить правильными соответствиями.
- День знаній – День знань;
- сентябрь – вересень;
- учьоба – навчання;
- учбовий заклад – заклад освіти;
Так, школьники празднуют День знаний 1 сентября, а возвращаются на учебу в свое учебное заведение на следующий день.
- займатися – навчатися;
- учебний год – навчальний рік;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
Будут учиться/получать новые знания официально до 30 сентября 2025 года – именно тогда закончится этот учебный год.
- празнік – свято;
- учителя – учителі;
- ученикі – учні;
- бувші ученики – колишні учні;
- родітєлі – батьки;
На праздник придут ученики, учителя, родители и даже бывшие ученики.
- вітати, поздоровляти;
Они будут поздравлять учеников с началом нового учебного года и благодарить украинских защитников за то, что те защищают наше государство от врага.