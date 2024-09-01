Праздник не в учебном заведении: как правильно на украинском рассказать о Дне знаний

1 сентября 2024, 09:00
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Автор: Мария Волошин

2 сентября в школах Украины стартует новый учебный год. Поэтому ученики прощаются с летним отдыхом и готовятся к получению новых знаний.

В части школ накануне, 1 сентября, состоятся праздничные линейки по случаю начала нового учебного года. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не испортить праздник суржиком.

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Как правильно на украинском рассказать о Дне знаний

У восемьдесят первой подборке подскажем вам, как без ошибок рассказать о праздновании 1 сентября. В частности, подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять и слышать, и поможем их заменить правильными соответствиями.

  • День знаній – День знань;
  • сентябрь – вересень;
  • учьоба – навчання;
  • учбовий заклад – заклад освіти;

Так, школьники празднуют День знаний 1 сентября, а возвращаются на учебу в свое учебное заведение на следующий день.

  • займатися – навчатися;
  • учебний год – навчальний рік;
  • отримувати освіту – здобувати освіту;

Будут учиться/получать новые знания официально до 30 сентября 2025 года – именно тогда закончится этот учебный год.

  • празнік – свято;
  • учителя – учителі;
  • ученикі – учні;
  • бувші ученики – колишні учні;
  • родітєлі – батьки;

На праздник придут ученики, учителя, родители и даже бывшие ученики.

  • вітати, поздоровляти;

Они будут поздравлять учеников с началом нового учебного года и благодарить украинских защитников за то, что те защищают наше государство от врага.