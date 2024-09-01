Свято не в учбовому закладі: як правильно українською розповісти про День знань
2 вересня у школах України стартує новий навчальний рік. Тож учні прощаються із літнім відпочинком та готуються до здобуття нових знань.
У частині шкіл напередодні, 1 вересня, відбудуться святкові лінійки з нагоди початку нового навчального року. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як не зіпсувати свято суржиком.
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Як правильно українською розповісти про День знань
У вісімдесят першій добірці підкажемо вам, як без помилок розповісти про відзначення 1 вересня. Зокрема, підкажемо, які суржикові слова ви можете вживати та чути, та допоможемо їх замінити правильними відповідниками.
- День знаній – День знань;
- сентябрь – вересень;
- учьоба – навчання;
- учбовий заклад – заклад освіти;
Так, школярі святкують День знань 1 вересня, а повертаються на навчання до свого закладу освіти наступного дня.
- займатися – навчатися;
- учебний год – навчальний рік;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
Навчатимуться/здобуватимуть нові знання офіційно аж до 30 вересня 2025 року – саме тоді закінчиться цей навчальний рік.
- празнік – свято;
- учителя – учителі;
- ученикі – учні;
- бувші ученики – колишні учні;
- родітєлі – батьки;
На свято прийдуть учні, вчителі, батьки та навіть колишні учні.
- вітати, поздоровляти;
Вони вітатимуть/поздоровлятимуть учнів з початком нового навчального року та дякуватимуть українським захисникам за те, що ті боронять нашу державу від ворога.