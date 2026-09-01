Первый звонок, новые мечты и теплые слова: поздравления к 1 сентября

Есть дни, которые запоминаются на всю жизнь. Для первоклассника таким днем непременно станет 1 сентября. А для учителя – еще один год, в котором будут новые ученики, новые открытия и новые маленькие победы.

Для кого-то 1 сентября – возвращение в любимый класс, для кого-то – новый учебный год, а для кого-то – первый шаг в школьную жизнь. Поэтому сегодня у нас есть особые слова для учителей и первоклассников.

1 сентября: слова, с которых хочется начать новый учебный год

Сентябрь начинается не только с первого звонка. Он начинается с волнения, новых встреч, запаха свежих тетрадей и особых слов.

Кстати! Правильно говорить "День знань", а не "День знаний". Форма "знаний" – калька с русского "знания", тогда как украинская форма родительного падежа множественного числа от "знання" – "знань".

А теперь – слова, которые хочется сказать тем, для кого этот день особенный.

Поздравления учителям к празднику

Поздравляем с началом нового учебного года! Желаем вам сил, вдохновения и терпения, благодарных учеников и искренних родителей. Пусть каждый урок приносит удовольствие, каждое детское "спасибо" согревает, а маленькие ученические победы напоминают, насколько важен ваш труд.

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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С 1 сентября! Пусть в новом учебном году будет больше поводов гордиться своими учениками, больше искренних улыбок и меньше поводов для усталости. Спасибо за знания, поддержку, терпение и за то, что помогаете детям не только учиться, но и верить в свои силы.

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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Поздравляем с новым учебным годом! Желаем вдохновения, творческих идей, интересных уроков и учеников, которые удивляют не только своими оценками, но и добрыми поступками. Пусть учительский труд приносит радость и ощущение настоящей нуждности.

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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Искренне поздравляем с 1 сентября! Пусть новый учебный год станет временем профессиональных открытий, ярких успехов учеников и теплых встреч. Желаем мудрости, выдержки, неиссякаемой энергии и благодарности от тех, кому вы каждый день дарите самое ценное – знания.

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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С началом нового учебного года! Пусть в вашем классе всегда будет место для любознательности, доброты, смеха и больших мечтаний. Желаем, чтобы среди десятков уроков и сотен тетрадей оставалось самое важное – радость видеть, как ваши ученики растут и находят свой путь.

Открытка ко 1 сентября / Pinterest

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Поздравляем с 1 сентября! Пусть каждый день дарит новые силы, каждый урок – вдохновение, а каждый ученик – повод улыбнуться. Крепкого здоровья, терпения, уважения и радости от любимого дела!

Поздравление для первоклассников к 1 сентября

Дорогой первоклассник! Сегодня перед тобой открываются двери в большой и интересный мир школы. Пусть в нем будет много друзей, добрых людей, интересных книг и удивительных открытий. Не бойся ошибаться, спрашивать и пробовать – именно так рождаются новые знания.

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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Поздравляем с первым школьным днем! Впереди – первая учительница, первый звонок, первые уроки, первые оценки и много новых друзей. Пусть школьный путь будет светлым, интересным и добрым!

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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С 1 сентября, первоклассник! Пусть твой рюкзак будет легким, уроки – интересными, друзья – надежными, а школьные годы – счастливыми. Желаем тебе не бояться нового и всегда оставаться любознательным!

Открытка к 1 сентября / Pinterest

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Сегодня ты делаешь свой первый большой шаг в школьную жизнь. Мы желаем тебе интересных открытий, хороших друзей и мудрых учителей. Пусть каждый новый день помогает тебе становиться увереннее, самостоятельнее и счастливее.

Открытка ко 1 сентября / Pinterest

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Перший дзвоник продзвенить –

Школа двері прочинить.

Ти заходь сміливо в клас –

Він чекає саме на вас!

Тут знання тебе чекають,

Друзі щиро зустрічають.

І щодня веде вперед

Цей цікавий шкільний світ!

Хай навчання буде в радість,

Кожен день дарує щастя,

А шкільні твої роки

Будуть світлі та легкі!

Открытка к 1 сентября / Pinterest

И в заключение – теплые слова

Пусть это 1 сентября станет началом года, в котором будет больше открытий, приятных встреч и поводов гордиться собой.

Учителям – вдохновения!

Ученикам – любознательности!

Первоклассникам – смелости!

А всем нам – мирного, доброго и успешного учебного года! С 1 сентября! С Днем знаний!