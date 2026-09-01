Для когось 1 вересня – повернення до улюбленого класу, для когось – новий навчальний рік, а для когось – перший крок у шкільне життя. Тож сьогодні маємо особливі слова для вчителів і першокласників.

1 вересня: слова, з яких хочеться почати новий навчальний рік

Вересень починається не лише з першого дзвоника. Він починається з хвилювання, нових зустрічей, запаху свіжих зошитів і особливих слів.

До речі! Правильно казати "День знань", а не "День знаній". Форма "знаній" – калька з російського "знаний", тоді як українська форма родового відмінка множини від "знання" – "знань".

А тепер – слова, які хочеться сказати тим, для кого цей день особливий.

Вітання для вчителів до свята

Вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо вам сил, натхнення і терпіння, вдячних учнів та щирих батьків. Нехай кожен урок приносить задоволення, кожне дитяче "дякую" зігріває, а маленькі учнівські перемоги нагадують, наскільки важливою є ваша праця.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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З 1 вересня! Нехай у новому навчальному році буде більше приводів пишатися своїми учнями, більше щирих усмішок і менше приводів для втоми. Дякуємо за знання, підтримку, терпіння і за те, що допомагаєте дітям не лише вчитися, а й вірити у власні сили.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Вітаємо з новим навчальним роком! Бажаємо натхнення, творчих ідей, цікавих уроків і учнів, які дивують не лише своїми оцінками, а й добрими вчинками. Нехай учительська праця приносить радість і відчуття справжньої потрібності.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Щиро вітаємо з 1 вересня! Нехай новий навчальний рік стане часом професійних відкриттів, яскравих учнівських успіхів і теплих зустрічей. Бажаємо мудрості, витримки, невичерпної енергії та вдячності від тих, кому ви щодня даруєте найцінніше – знання.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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З початком нового навчального року! Нехай у вашому класі завжди буде місце для допитливості, доброти, сміху й великих мрій. Бажаємо, щоб серед десятків уроків і сотень зошитів залишалося найважливіше – радість бачити, як ваші учні ростуть і знаходять власний шлях.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Вітаємо з 1 вересня! Нехай кожен день дарує нові сили, кожен урок – натхнення, а кожен учень – привід усміхнутися. Міцного здоров'я, терпіння, поваги й радості від улюбленої справи!

Вітання для першокласників до 1 вересня

Любий першокласнику! Сьогодні перед тобою відчиняються двері у великий і цікавий світ школи. Нехай у ньому буде багато друзів, добрих людей, цікавих книжок і дивовижних відкриттів. Не бійся помилятися, запитувати й пробувати – саме так народжуються нові знання.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Вітаємо з першим шкільним днем! Попереду – перша вчителька, перший дзвоник, перші уроки, перші оцінки й багато нових друзів. Нехай шкільна дорога буде світлою, цікавою і доброю!

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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З 1 вересня, першокласнику! Нехай твій ранець буде легким, уроки — цікавими, друзі — надійними, а шкільні роки — щасливими. Бажаємо тобі не боятися нового і завжди залишатися допитливим!

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Сьогодні ти робиш свій перший великий крок у шкільне життя. Ми бажаємо тобі цікавих відкриттів, добрих друзів і мудрих учителів. Нехай кожен новий день допомагає тобі ставати впевненішим, самостійнішим і щасливішим.

Листівка до 1 вересня / Pinterest

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Перший дзвоник продзвенить –

Школа двері прочинить.

Ти заходь сміливо в клас –

Він чекає саме на вас!

Тут знання тебе чекають,

Друзі щиро зустрічають.

І щодня веде вперед

Цей цікавий шкільний світ!

Хай навчання буде в радість,

Кожен день дарує щастя,

А шкільні твої роки

Будуть світлі та легкі!

Листівка до 1 вересня / Pinterest

І на завершення – теплі слова

Нехай цей 1 вересня стане початком року, у якому буде більше відкриттів, добрих зустрічей і приводів пишатися собою.

Учителям – натхнення!

Учням – допитливості!

Першокласникам – сміливості!

А всім нам – мирного, доброго й успішного навчального року! З 1 вересня! З Днем знань!