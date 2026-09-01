Для кого-то 1 сентября – возвращение в любимый класс, для кого-то – новый учебный год, а для кого-то – первый шаг в школьную жизнь. Поэтому сегодня у нас есть особые слова для учителей и первоклассников.
1 сентября: слова, с которых хочется начать новый учебный год
Сентябрь начинается не только с первого звонка. Он начинается с волнения, новых встреч, запаха свежих тетрадей и особых слов.
Кстати! Правильно говорить "День знань", а не "День знаний". Форма "знаний" – калька с русского "знания", тогда как украинская форма родительного падежа множественного числа от "знання" – "знань".
А теперь – слова, которые хочется сказать тем, для кого этот день особенный.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Поздравления учителям к празднику
Поздравляем с началом нового учебного года! Желаем вам сил, вдохновения и терпения, благодарных учеников и искренних родителей. Пусть каждый урок приносит удовольствие, каждое детское "спасибо" согревает, а маленькие ученические победы напоминают, насколько важен ваш труд.
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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С 1 сентября! Пусть в новом учебном году будет больше поводов гордиться своими учениками, больше искренних улыбок и меньше поводов для усталости. Спасибо за знания, поддержку, терпение и за то, что помогаете детям не только учиться, но и верить в свои силы.
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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Поздравляем с новым учебным годом! Желаем вдохновения, творческих идей, интересных уроков и учеников, которые удивляют не только своими оценками, но и добрыми поступками. Пусть учительский труд приносит радость и ощущение настоящей нуждности.
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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Искренне поздравляем с 1 сентября! Пусть новый учебный год станет временем профессиональных открытий, ярких успехов учеников и теплых встреч. Желаем мудрости, выдержки, неиссякаемой энергии и благодарности от тех, кому вы каждый день дарите самое ценное – знания.
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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С началом нового учебного года! Пусть в вашем классе всегда будет место для любознательности, доброты, смеха и больших мечтаний. Желаем, чтобы среди десятков уроков и сотен тетрадей оставалось самое важное – радость видеть, как ваши ученики растут и находят свой путь.
Открытка ко 1 сентября / Pinterest
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Поздравляем с 1 сентября! Пусть каждый день дарит новые силы, каждый урок – вдохновение, а каждый ученик – повод улыбнуться. Крепкого здоровья, терпения, уважения и радости от любимого дела!
Поздравление для первоклассников к 1 сентября
Дорогой первоклассник! Сегодня перед тобой открываются двери в большой и интересный мир школы. Пусть в нем будет много друзей, добрых людей, интересных книг и удивительных открытий. Не бойся ошибаться, спрашивать и пробовать – именно так рождаются новые знания.
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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Поздравляем с первым школьным днем! Впереди – первая учительница, первый звонок, первые уроки, первые оценки и много новых друзей. Пусть школьный путь будет светлым, интересным и добрым!
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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С 1 сентября, первоклассник! Пусть твой рюкзак будет легким, уроки – интересными, друзья – надежными, а школьные годы – счастливыми. Желаем тебе не бояться нового и всегда оставаться любознательным!
Открытка к 1 сентября / Pinterest
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Сегодня ты делаешь свой первый большой шаг в школьную жизнь. Мы желаем тебе интересных открытий, хороших друзей и мудрых учителей. Пусть каждый новый день помогает тебе становиться увереннее, самостоятельнее и счастливее.
Открытка ко 1 сентября / Pinterest
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Перший дзвоник продзвенить –
Школа двері прочинить.
Ти заходь сміливо в клас –
Він чекає саме на вас!
Тут знання тебе чекають,
Друзі щиро зустрічають.
І щодня веде вперед
Цей цікавий шкільний світ!
Хай навчання буде в радість,
Кожен день дарує щастя,
А шкільні твої роки
Будуть світлі та легкі!
Открытка к 1 сентября / Pinterest
И в заключение – теплые слова
Пусть это 1 сентября станет началом года, в котором будет больше открытий, приятных встреч и поводов гордиться собой.
Учителям – вдохновения!
Ученикам – любознательности!
Первоклассникам – смелости!
А всем нам – мирного, доброго и успешного учебного года! С 1 сентября! С Днем знаний!