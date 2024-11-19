1000 дней полномасштабной войны: МОН посвятило храбрым учителям трогательное видео

Уже 1000 дней Украина мужественно держит оборону за каждый клочок земли, за язык, за право быть украинцем у себя дома. Среди тех кто держит оборону – педагоги!

Министерство образования к 1000 дню войны представило трогательное видео, пишет 24 Канал. Оно демонстрирует, что такое быть учителем во время полномасштабного вторжения.

Смотрите также Закаляемся и защищаем свое: сколько поврежденных россиянами школ в Украине уже восстановили

Война и образование – как все изменилось за 1000 дней

Педагоги – это те люди, кто поддерживает в детях устойчивость, веру в себя и в нашу страну. Поддерживает желание мечтать, быть независимыми и творить собственное будущее в своей стране. Быть гордым за то, что ты украинец!

Тысячи педагогов ушли на фронт, выехали из своих домов в другие регионы Украины или за границу, но остались верными своему призванию, профессии и своим ученикам. Нелегкие попытки проводить уроки в укрытиях, местах, где есть связь и свет, – почтах, магазинах, офисах. Вести уроки из собственных домов и дистанционно собрать учеников со всех уголков мира, чтобы и дальше учить быть украинцем.

Школы в первые месяцы войны – это братства, места где плелись маскировочные сетки, куда прятались в укрытие, пункты обогрева и убежища, где жили те, кто потерял свои дома и бежал от ужасов войны. Учителя были среди тех, кто принимал и встречал украинцев с Востока и Юга Украины.

Это уроки и лекции из окопов для учеников и студентов, чтобы поддержать и вдохновить молодежь. Это щемящие встречи со своими педагогами в военном строю, которые свидетельствуют об уважении и уважении их мужества.

1000 дней войны – украинское образование: видео Министерства образования

Не все вернутся в учительскую или за преподавательскую кафедру, но мы благодарны им и помним их! Это 89 преподавателей, которые отдали свои жизни на поле боя.

Образование в Украине изменилось, но оно – выстояло! Отстраиваем школы, переоборудуем их. Возвращаем из-за границы учеников, чтобы они росли на своей земле.

Еще 486 тысяч детей, обучающихся дистанционно из-за войны, 228 тысяч внутренне перемещенных учеников и 344 тысячи тех, кто выехал за границу. Уже 7,5 тысячи учителей вернулись из-за границы. 44 тысячи учеников даже во временной оккупации продолжают учиться дистанционно в украинских школах.

Эти 1000 дней – испытание на прочность. За это время образование прошло сложный путь – от потрясения до возрождения. Но даже в самые темные времена мы с вами строим будущее.

Война в Украине началась в 2014-м. Более 10 лет стойкость украинцев является примером для всего мира. И несмотря на вызовы, мы стоим, закаляемся и дальше защищаем свое.