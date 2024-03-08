Как правильно на украинском назвать Международный женский день
8 марта в мире отмечают Международный женский день. Поэтому женщины получают поздравления и подарки по случаю праздника.
Главное – не поздравлять родных с “8 марта” и не распространять ненавистную советскую идеологию. Также стоит следить, чтобы не наделать ошибок в поздравлении, отмечает Образование 24.
Смотрите также Советский "праздник весны и красоты": что не так с 8 марта, как его переосмыслить и как поздравлять женщин
Как на украинском сказать "международный"
Иногда на открытках, которые вы получаете по случаю праздника, можете прочитать поздравления с "Міждународним" (укр.) женским днем. Зато это слово является суржиковым, поэтому употреблять его не нужно.
Правильно на украинском надо поздравлять с "Міжнародним жіночим днем". Поэтому не допускайте этой ошибки и поздравляйте родных правильно.
Также напомним, что в украинском языке нет слова "март" – есть "березень". Поэтому сегодня на календаре – "8 березня" (укр.).
Смотрите также Не признавайтесь в любви: как правильно на украинском говорить о любви
Почему украинцы не празднуют "8 марта"
В нашем государстве уже несколько лет продолжаются дискуссии о целесообразности празднования 8 "березня" – а не "8 марта".
Если последнее связано с советскими стереотипами и пропагандой, то Международный женский день праздновать можно. Это – не советский праздник. Стоит только отбросить советский подход его осмысления.Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, как правильно поздравлять украинских женщин с Международным женским днем и какие слова надо выбросить из своего лексикона.