Как правильно на украинском назвать Международный женский день

8 марта в мире отмечают Международный женский день. Поэтому женщины получают поздравления и подарки по случаю праздника.

Главное – не поздравлять родных с “8 марта” и не распространять ненавистную советскую идеологию. Также стоит следить, чтобы не наделать ошибок в поздравлении, отмечает Образование 24.

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Как на украинском сказать "международный"

Иногда на открытках, которые вы получаете по случаю праздника, можете прочитать поздравления с "Міждународним" (укр.) женским днем. Зато это слово является суржиковым, поэтому употреблять его не нужно.

Правильно на украинском надо поздравлять с "Міжнародним жіночим днем". Поэтому не допускайте этой ошибки и поздравляйте родных правильно.

Также напомним, что в украинском языке нет слова "март" – есть "березень". Поэтому сегодня на календаре – "8 березня" (укр.).

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Почему украинцы не празднуют "8 марта"

В нашем государстве уже несколько лет продолжаются дискуссии о целесообразности празднования 8 "березня" – а не "8 марта".

Если последнее связано с советскими стереотипами и пропагандой, то Международный женский день праздновать можно. Это – не советский праздник. Стоит только отбросить советский подход его осмысления.